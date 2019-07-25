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Пресс-служба президента Сооронбая Жээнбекова сообщила, что глава государства 26 июля встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в таджикском городе Исфара.

По словам завотделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова, переговоры двух президентов являются плановыми.

«Данияр Сыдыков отметил, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ», — сообщила пресс-служба кыргызского президента.

По данным ведомства, переговоры Жээнбекова и Рахмона продолжатся в Чолпон-Ате, где президенты подведут итоги встречи в Исфаре.

Встречи двух президентов происходят на фоне приграничного конфликта между жителями кыргызского села Ак-Сай и таджикского анклава Ворух.

Стычка между жителями приграничной территории произошла 22 июля. По предварительной версии, ссора произошла из-за спорно установленного флагштока.

По последним данным кыргызских властей, пострадали 17 человек — у некоторых из них огнестрельные ранения. Таджикская сторона заявила об одном погибшем и десяти пострадавших.

Из-за конфликта кыргызские власти перевезли более 650 жителей Аксая в город Баткен. После открытия дорог, 25 июля, жители вернулись в свое село.

Погранслужба Кыргызстана на 25 июля оценивает обстановку в регионе как «относительно стабильную». Пограничники несут службу в усиленном режиме. Продолжаются разъяснительные работы среди местного населения о недопущении эскалации конфликта.

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