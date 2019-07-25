«Я был в Китае, видел, как китайские компании строят дороги для своих граждан, и вижу, как они строят их здесь. Образно говоря, у них “Порше”, у нас — “Жигули”. Качество хромает – нет контроля, нет специалистов, которые бы им занимались», — заявил Уезбаев.

В мэрии подтвердили, что в прошлом году действительно не было масштабной проверки построенных дорог. Их состояние и качество проверили лишь весной 2019 года, однако проверяющая комиссия так и не узнала, кто и когда принимал дороги, построенные на китайский грант.

Власти начнут ремонт дорог в жилмассивах

Во время недавно проведенного саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Бишкеке в июне, власти подписали договор о начале второй части проекта по ремонту дорог в городе. Планируется отремонтировать 60 улиц, а их общая протяженность составит около 60 км.

В муниципалитете сообщили, что половина всех дорог, которые нуждаются в ремонте, проходит через новостройки и жилмассивы на окраинах Бишкека. В частности, в жилмассивах «Мурас-Ордо», «Кара-Жыгач», «Ак-Орго» и «Ак-Ордо».

По официальным данным, в Бишкеке есть 47 жилмассивов с населением 223 тысяч человек — это примерно четверть населения города. Жители этих районов часто жалуются на отсутствие инфраструктуры: развитой системы водопровода, линий электропередач и дорожной сети.

В мэрии не знают, когда именно начнется вторая часть проекта по ремонту дорог. По словам вице-мэра Уланбека Азыгалиева, сейчас в муниципалитете ждут список компаний, отобранных китайскими властями для ремонтных работ.

«Я объяснил [в письме в Пекин], что сейчас теплое время года, это именно тот период, когда нужно начинать ремонтные работы. Пока не будет списка [компаний], мы не можем провести тендер. Они обещали решить вопрос в кратчайшие сроки, мы не можем на них давить», — заявил Азыгалиев.

Он добавил, что если компания «Чайна Роуд энд Бридж Корпорейшн» также будет указана среди предлагаемых, то она будет участвовать в тендере на ремонт дорог. «Далее уже все будет подчинено закону о государственных закупках. Мы выберем компанию, которая предложит наименьшую цену», — добавил вице-мэр.

Сейчас гарантийный срок на отремонтированные дороги в Кыргызстане составляет два года. В 2017 году депутаты отказались принимать законопроект, который увеличил бы этот срок до пяти лет. Тогда эту идею также не поддержали и в Минтрансе, объяснив это тем, что увеличенные сроки поднимут стоимость ремонтных работ.