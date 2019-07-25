Выпускники Кыргызской государственной медицинской академии сообщили изданию «Спутник» о новых ошибках в дипломах, которыми им заменили документы с уже имеющимися опечатками.

Например, на одной из страниц напечатано слово «легализациаялоо» («легализация»), однако правильно оно пишется «легализациялоо».

В типографии «Учкун» журналистке «Клоопа» сообщили, что их вины в наличии опечатки в исправленных дипломах нет — электронную версию текста дипломов утверждало Министерство образования.

Однако в пресс-службе Министерства образования «Клоопу» заявили, что каждый университет работает с типографиями без участия ведомства.

В администрации Кыргызской государственной медакадемии (КГМА) сообщили, что переделают дипломы с ошибками за свой счет, но только тем студентам, кто напишет заявление с требованием повторной печати документа.

Это уже не первый случай, когда выпускники КГМА обнаруживают ошибки в документах об окончании учебы. Ранее студенты нашли в дипломах опечатку во фразе на кыргызском языке — вместо «Окууга кирди» написали «Окуугу кирди» («Поступил»).

Тогда на ошибки в документе пожаловались около 600 студентов, а ректорат университета пообещал переделать дипломы за счет типографии.