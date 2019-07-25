Официальные комментарии бывшего президента Алмазбека Атамбаева 25 июля опубликовала его советница Кундуз Жолдубаева.



В своем послании Атамбаев заявил, что Россия является «другом и стратегическим партнером», но свои внутренние проблемы Кыргызстан «будет решать сам».

По его словам, с Путиным он также обсудил необходимость политической стабильности в Кыргызстане.

«Мы тоже считаем, что это дорога с двусторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле», — сказал Атамбаев.

Он добавил, что суды должны «рассматривать дела объективно», а действующей власти стоит прекратить политическое преследование оппонентов, а также дать его сторонникам «спокойно» готовиться в к выборам. Атамбаев заявил, что об этом Путин намерен переговорить с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

«Как только увидим такие шаги со стороны Жээнбекова, то и повестка дня оппозиции сразу поменяется. Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Кыргызстана», — заявил бывший глава государства.

Атамбаев напомнил, что они ждут «конкретных действий» от властей до сентября этого года.

Встреча Владимира Путина с Алмазбеком Атамбаевым состоялась в Москве 24 июля. После нее, Путин заявил, что кыргызстанцы должны объединиться вокруг действующего лидера Сооронбая Жээнбекова ради политической стабильности.

Атамбаев вылетел в Москву 24 июля после того, как трижды проигнорировал вызовы на допрос в МВД Кыргызстана. Повестки начали приходить Атамбаеву после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией.