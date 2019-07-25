Пресс-секретарь полпреда Баткенской области Чолпон Бердикулова сообщила «Клоопу», что 674 жителя Аксая вернулись в свои дома утром 25 июля.

«В результате двусторонних переговоров, [утром 25 июля] в 7:10 открыли дорогу Исфана — Ворух и Исфана — Баткен. Мы отправили жителей домой на бусах. Каждая машина сопровождалась милицией», — сказала Бердикулова.

Жителей Аксая эвакуировали из-за приграничного конфликта между кыргызстанцами и таджикистанцами, который начался вечером 22 июля. Ссора между местными жителями произошла из-за спорно установленного флагштока, а затем словесная перепалка переросла в закидывание друг друга камнями.

Кыргызские власти заявили о 17 пострадавших, у некоторых из них были огнестрельные ранения. Таджикская сторона сообщила о 10 пострадавших и одном погибшем.

После переговоров, стороны договорились вести совместное патрулирование спорных участков границы, а также проводить разъяснительные работы с населением.

Также ожидается встреча между президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и его таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Соавтор: Махабат Жакыпова