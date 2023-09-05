Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев 5 сентября сообщил, что в гостипографии «Учкун» запустили печать паспортов для граждан Кыргызстана.

«Теперь впервые в истории страны мы сами начали печатать свои национальные документы», — написал он.

Султанбаев напомнил, что до этого паспорта граждан Кыргызстана печатались только за рубежом и это, по его словам, «было большим полем для обогащения отдельных недобросовестных чиновников и даже лидеров криминального мира».

«На борьбу с паспортной мафией ушел один год. […] Сейчас паспортная мафия ликвидирована. Если до сегодняшнего дня изготовление производилось за рубежом, то теперь паспорта будут печататься на территории страны. Тем самым, мы смогли сэкономить деньги государства и народа, не переплачивая за это в три раза дороже», — добавил он.

Пресс-секретарь добавил, что ежегодно Кыргызстан заказывал за рубежом до полутора миллиона ID-карт и общегражданских паспортов. Он также отметил, что ранее были факты, когда поддельные паспорта Кыргызстана выявлялись за рубежом и не всегда удавалось установить место изготовления.

Султанбаев подчеркнул, что теперь паспорта Кыргызстана нельзя будет подделать в таком же качестве и весь процесс будет контролироваться государством.

О том, что гостипография «Учкун» начнет печатать кыргызские паспорта президент Садыр Жапаров говорил еще в феврале 2023 года. Тогда он сообщал, что печать начнется в мае.

«До этого бланки паспортов, техпаспортов, водительских удостоверений выпускались частными компаниями. Если государство платило за это 15 млрд сомов, ни тыйына не поступало в бюджет в виде налогов. Теперь, когда мы будем печатать только в “Учкуне”, в виде налогов в казну будет возвращаться около 3 млрд сомов», — говорил президент.