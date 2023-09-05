Госагентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции инициировало проект постановления, чтобы ввести госрегулирование цен на водочную продукцию. Отмечается, что цель документа — пресечь нелегальный оборот водочной продукции и увеличить поступления в бюджет.



Проект постановления вынесли на общественное обсуждение 4 сентября. Госагентство предлагает с 1 января 2024 установить минимальные цены на водку, произведенную на территории Кыргызстана, в следующих размерах:

оптовая, за 0,5 литра готовой продукции — 156 сомов;

розничная, за 0,5 литра готовой продукции — 158 сомов.

Отмечается, что минимальные цены на водку являются конечными для реализации водки, в том числе при проведении рекламных акций, маркетинговых и иных мероприятий.



Кроме того, Госагентство рекомендует предприятиям, производящим алкогольную продукцию, рассмотреть возможность открытия фирменных торговых точек.



В справке-обосновании проекта постановления говорится, что в стране значительная часть оборота водочной продукции находится в «тени» и из-за этого бюджет теряет миллиарды сомов дохода, а также подвергается опасности жизнь и здоровье кыргызстанцев. Так, по данным Нацстаткома, объем продажи водки за 2022 года составил 30 млн 260 тысяч литров.

Однако, объемы производства и импорта данной продукции составили 9 млн 86 тысяч литров. Следовательно, в нелегальном обороте находится 21 млн 174 тысяч литров и из-за этого в бюджет недопоступило 2,9 млрд сомов.



«В настоящее время на рынках республики выявляются факты реализации дешевой контрафактной водки. Оптовая цена легально произведенной водки емкостью 0,5 литров составляет 156 сом, а контрафактной водки — 120 сом. Принимая во внимание спрос и предложение на алкогольном рынке, согласно которому, при уменьшении цены растет объем спроса и потребители согласны приобретать все большее количество товара и учитывая невысокие доходы населения, имеются высокие риски того, что потребители будут приобретать водку с более низкой стоимостью, не уделяя должного внимания качеству товара», — говорится в документе.

В Госагентстве отмечают, что госрегулирование цен на водку позволит сократить точки реализации незаконной торговли и уменьшит нелегальный оборот. При 20% сокращении незаконного оборота водки прогнозируется увеличение поступлений в бюджет в размере 592,9 млн сомов.

В Кыргызстане с 1 сентября 2022 года действует стопроцентная госмонополия на спирт. Ее ввел президент Садыр Жапаров своим указом.



Отмечалось, что указ подписан, чтобы пресечь контрабандный ввоз этилового спирта, его хранение и производство, а также урегулировать поступающие налоговые платежи. Сейчас производством и импортом спирта занимается только «Кара-Балтинский спиртовый завод».