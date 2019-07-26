«Я действительно проспал. Из ГКНБ мне никто не позвонил, теперь жду новой повестки», — сказал Тарасенко «Клоопу».

В ответ на неявку дизайнера пресс-служба ГКНБ сообщила, что их Главное следственное управление решит, вызывать ли Тарасенко на повторный допрос. Но ведомство не уточнило, когда примут решение о втором вызове на допрос.

Ранее он заявил, что его вызов в ГКНБ связан с коллажем на известных политиков, который он опубликовал в соцсетях.

На картинке он изобразил президента Сооронбая Жээнбекова, его брата, депутата парламента Асылбека Жээнбекова и бывшего замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова. Свой пост дизайнер назвал «ошским ОПГ».

«”Ошские” получили известность из-за целого ряда совершаемых ограблений у простых граждан. По мнению следователей, на их счету как минимум 700 млн награбленных долларов», — написал Тарасенко.

Это не первый вызов дизайнера на допрос в правоохранительные органы — в октябре 2018 года он провел полтора часа в генпрокуратуре из-за мемов про президента Сооронбая Жээнбекова.

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