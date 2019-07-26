Ежегодно с наступлением лета Бишкек превращается в раскаленный город, в котором очень много открытых пространств. Раньше они были скрыты в тенях деревьев, но за последние несколько лет городские власти вырубили тысячи зеленых насаждений, которые помогали городу бороться с нагреванием в жаркий сезон.
Карта растительности показывает «островки жары» в Бишкеке. На ней можно увидеть, что температура поверхностей в разных районах города отличается на 10-20℃.
Например, средняя температура на бульваре Эркиндик составляет +22℃, а на площади Ала-Тоо +30℃. Похожая ситуация складывается и в Карагачевой роще — там температура составляет +21℃, а вот, к примеру, на Аламединском рынке уже +31℃.
Самая горячая точка в городе — это территория ТЭЦ Бишкека, там поверхность нагревается до +42℃.
Эта проблема в городе возникает из-за вырубки деревьев и проблем с ирригационной системой.
Перегревается не только центр Бишкека
Бишкек окружают десятки жилмассивов, но помимо отсутствия инфраструктуры, они страдают и из-за отсутствия зеленых насаждений. К примеру, в микрорайонах Ак-Ордо, Джал, Кок-Жар и Тунгуч очень мало деревьев. А вот на широкой улице Чортекова в жилмассиве Арча-Бешик их вообще нет, поэтому в этих районах температура достигает +34℃.
Почему деревья важны для города?
Здоровые зеленые насаждения поглощают часть спектра солнечного излучения для фотосинтеза и создают хлорофилл. Растения с большим количеством хлорофилла лучше отражают солнечное тепло и поглощают вредный углекислый газ.
Бишкек стоит среди пустынь и полустепей, и без деревьев в городе будет жить очень сложно. Тем не менее, к 2019 году площадь зеленых насаждений на одного бишкекчанина снизилась до 3,5 м². Для сравнения в 1950-1960 годах на одного жителя столицы приходилось 32 м² зелени.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, площадь зеленых насаждений на одного жителя не должна быть ниже 9 м², а в идеале должна составлять около 50 м². Только за последние 10 лет власти Бишкека вырубили около 15 тысяч деревьев. Однако посчитать количество зелени, которую снесли незаконно, практически невозможно.
Экоактивисты советуют городским властям создавать тенистые аллеи для снижения нагревания города. Кроме этого, в городе необходимы открытые арыки и фонтаны, которые естественным образом увлажняют и охлаждают воздух. Они также призывают озеленять здания для того, чтобы снижать уровень их перегрева.
Визуализация данных была создана автором в рамках стипендиальной программы от организации Forset. Оригинальную публикацию на английском языке можно просмотреть здесь.