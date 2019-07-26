Вы можете кликнуть на карту, чтобы увидеть названия районов. NDVI — показатель здоровья растений.

Карта растительности показывает «островки жары» в Бишкеке. На ней можно увидеть, что температура поверхностей в разных районах города отличается на 10-20℃.

Например, средняя температура на бульваре Эркиндик составляет +22℃, а на площади Ала-Тоо +30℃. Похожая ситуация складывается и в Карагачевой роще — там температура составляет +21℃, а вот, к примеру, на Аламединском рынке уже +31℃.

Самая горячая точка в городе — это территория ТЭЦ Бишкека, там поверхность нагревается до +42℃.

Эта проблема в городе возникает из-за вырубки деревьев и проблем с ирригационной системой.