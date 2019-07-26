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Скриншот из видео «Азаттыка» / Касым Рахманкулов / RFE / RL

Что произошло?

Национальный статистический комитет (Нацстатком) в июле опубликовал результаты опроса о том, какой госорган население Кыргызстана считает самым коррумпированным. Всего в опросе участвовали 3,6 тысячи человек, исследование проводили в первой половине 2019 года.

Рейтинг выстраивали по баллам от -100 до 100 — чем выше результат, тем ниже уровень коррупции, по мнению опрошенных. В итоге «самым коррумпированным» госорганом стала таможня, которая набрала -18,7 баллов.

Также выяснилось, что опрошенные жители Бишкека поставили почти всем госорганам отрицательную оценку, в то время как жители регионов проголосовали, в основном, положительно.

Только бизнесмены имеют представление о нашей работе — таможня

Государственная таможенная служба 25 июля распространила сообщение, в котором не согласилась с итогами опроса и заявила, что они исходят из индивидуального опыта опрошенных, которые сталкивались с услугами в различных госорганах.

«Только определенная часть населения вовлечена в бизнес-процессы и занимается внешнеэкономической деятельностью и имеет представление об услугах, оказываемых таможенной службой Кыргызстана, в связи с чем, только данная аудитория может дать объективную оценку качеству оказываемых услуг», — заявили в таможенной службе.

В качестве доказательств, ведомство привело результаты анонимного опроса, проведенного среди тех, кто пользовался услугами таможни в 2018 году. Для этого ведомство опросило 321 человека, но методология опроса неизвестна.

«Результаты проведенного исследования указывают, что в целом деятельность таможенной службы оценивается положительно […] Согласно статистическим данным, 83.5 процентов респондентов удовлетворены деятельностью таможни», — говорится в сообщении таможенной службы.

В апреле генпрокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов назвал среди самых коррумпированных госорганов Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и дорог, Министерство здравоохранения, Министерство образования, а также Госэкотехинспекцию и налоговую службу.

Таможня и генеральная прокуратура под его управлением в этот список не вошли.

Почему это важно?

Борьба с коррупцией является одним из главных направлений работы президента Сооронбая Жээнбекова, он часто говорит об этом в своих выступлениях.

В январе Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) по его указу начала проверку имущества экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Семья Матраимовых считается одной из самых влиятельных и богатых в Кыргызстане. 

ГСБЭП проверяет имущество Матраимова уже больше шести месяцев. Позже депутат парламента и брат Райымбека Искендер Матраимов пояснил, что проверка затянулась из-за того, что следователи начали проверку имущества всей их семьи.

24 июля ГСБЭП объявил, что компании, связанные с Райымбеком Матраимовым, не заплатили налогов на 24 млн сомов. 

В мае журналисты «Азаттыка» выпустили расследование о возможной причастности Матраимовых к выводу $700 млн из Кыргызстана и переводах денег в благотворительный фонд под их управлением.

Соавтор: Савия Хасанова

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