Что произошло?
Национальный статистический комитет (Нацстатком) в июле опубликовал результаты опроса о том, какой госорган население Кыргызстана считает самым коррумпированным. Всего в опросе участвовали 3,6 тысячи человек, исследование проводили в первой половине 2019 года.
Рейтинг выстраивали по баллам от -100 до 100 — чем выше результат, тем ниже уровень коррупции, по мнению опрошенных. В итоге «самым коррумпированным» госорганом стала таможня, которая набрала -18,7 баллов.
Также выяснилось, что опрошенные жители Бишкека поставили почти всем госорганам отрицательную оценку, в то время как жители регионов проголосовали, в основном, положительно.
Только бизнесмены имеют представление о нашей работе — таможня
Государственная таможенная служба 25 июля распространила сообщение, в котором не согласилась с итогами опроса и заявила, что они исходят из индивидуального опыта опрошенных, которые сталкивались с услугами в различных госорганах.
«Только определенная часть населения вовлечена в бизнес-процессы и занимается внешнеэкономической деятельностью и имеет представление об услугах, оказываемых таможенной службой Кыргызстана, в связи с чем, только данная аудитория может дать объективную оценку качеству оказываемых услуг», — заявили в таможенной службе.
В качестве доказательств, ведомство привело результаты анонимного опроса, проведенного среди тех, кто пользовался услугами таможни в 2018 году. Для этого ведомство опросило 321 человека, но методология опроса неизвестна.
«Результаты проведенного исследования указывают, что в целом деятельность таможенной службы оценивается положительно […] Согласно статистическим данным, 83.5 процентов респондентов удовлетворены деятельностью таможни», — говорится в сообщении таможенной службы.
В апреле генпрокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов назвал среди самых коррумпированных госорганов Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и дорог, Министерство здравоохранения, Министерство образования, а также Госэкотехинспекцию и налоговую службу.
Таможня и генеральная прокуратура под его управлением в этот список не вошли.
Почему это важно?
Борьба с коррупцией является одним из главных направлений работы президента Сооронбая Жээнбекова, он часто говорит об этом в своих выступлениях.
В январе Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) по его указу начала проверку имущества экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Семья Матраимовых считается одной из самых влиятельных и богатых в Кыргызстане.
ГСБЭП проверяет имущество Матраимова уже больше шести месяцев. Позже депутат парламента и брат Райымбека Искендер Матраимов пояснил, что проверка затянулась из-за того, что следователи начали проверку имущества всей их семьи.
24 июля ГСБЭП объявил, что компании, связанные с Райымбеком Матраимовым, не заплатили налогов на 24 млн сомов.
В мае журналисты «Азаттыка» выпустили расследование о возможной причастности Матраимовых к выводу $700 млн из Кыргызстана и переводах денег в благотворительный фонд под их управлением.