Национальный статистический комитет (Нацстатком) в июле опубликовал результаты опроса о том, какой госорган население Кыргызстана считает самым коррумпированным. Всего в опросе участвовали 3,6 тысячи человек, исследование проводили в первой половине 2019 года.

Рейтинг выстраивали по баллам от -100 до 100 — чем выше результат, тем ниже уровень коррупции, по мнению опрошенных. В итоге «самым коррумпированным» госорганом стала таможня, которая набрала -18,7 баллов.

Также выяснилось, что опрошенные жители Бишкека поставили почти всем госорганам отрицательную оценку, в то время как жители регионов проголосовали, в основном, положительно.