Директриса музея ИЗО имени Гапара Айтиева Мира Джангарачева написала заявление об увольнении по собственному желанию утром 2 декабря.

Она сообщила, что сделала это, чтобы уберечь сотрудников музея и организаторок первой Феминнале современного искусства от «угроз и физической расправы со стороны» нацпатриотов (представителей движения «Кырк чоро»).

Министр культуры Азамат Джаманкулов сообщил, что подписал заявление об ее уходе.

«Мира Камилевна написала это заявление, признавая свою ответственность перед обществом», – заявил он.

Джаманкулов извинился за то, что один из перформансов на выставке представляла обнаженная женщина.

Он отметил, что не поддерживает подобные мероприятия, а на Феминнале язык тела был использован «для эпатажа и чтобы дезориентировать общество».

«Мероприятие было согласовано, но его содержание в итоге отличалось от того, что произошло в музее», – сообщил министр.

Вынужденное увольнение

Увольнение Миры Джангарачевой называют «вынужденным». Такое заявление сделала общественная деятельница Айжан Чыныбаева. С этим солидарны и некоторые участники и посетители выставки.

Мира Джангарачева уволилась после того, как нацпатриоты и пользователи соцсетей раскритиковали один из перформансов выставки. Некоторые издания даже растиражировали в соцсетях фальшивые новости о том, что якобы на выставке была порнография.

Датская перформансистка Julie Savery выступила на выставке обнаженной. Своим выступлением художница привлекла внимание к проблеме защиты прав секс-работниц.

Работники музея и посетители отмечают, что в музей давно не приходило столько посетителей, а перформанс с нагой художницей был лишь одним из множества других художественный акций, в которых не было обнаженных людей.

Феминнале

Феминале — это первая феминистская выставка в Кыргызстане. Ее провели, чтобы привлечь внимание к проблемам насилия в отношении женщин и гендерного неравенства. Она должна была продлиться 17 дней — в память о 17 девушках, погибших в пожаре в московской типографии три года назад. В выставке принимали участие более 50 арт-мастеров из 22 стран мира.

По решению министра культуры выставка будет временно приостановлена до того момента, пока специальная комиссия не уберет из нее самые «провокационные» экспонаты.

В поддержку выставки выступила экс-президент Роза Отунбаева.

«Минкультуры сегодня сделало заявление под напором дискуссий в социальных сетях. Хочу написать свое мнение по поводу этой выставки: она серьезная, глубокая, новаторская, надо там ходить и думать, не просто плеваться и ругаться!» — сказала она.