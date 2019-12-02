Госкомитет национальной безопасности 2 декабря вызвал на допрос в качестве свидетелей двух сотрудников Радио «Азаттык» — Мухаммедали Токтакунова и Ыдырыса Исакова.

Редакция «Азаттык Медиа» отметила, что готова к сотрудничеству с правоохранительными органами, а журналисты готовы ответить на все вопросы по видеосвязи, поскольку в настоящее время находятся за границей.

Мухаммедали Токтакунов – журналист-расследователь и автор первого расследования «Азаттыка» о коррупции на таможне и незаконном выводе более 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

Вторая часть этого расследования была опубликована в ноябре 2019 года. В ней описывались связи между китайским бизнесменом Хабибуллой Абдукадыром и запредом таможни Раимбеком Матраимовым.

В расследовании указывается достаточно фактов, которые могут стать причиной для возбуждения уголовных дел — это контрабанда, коррупция, неуплата налогов, подделка документов, владение имуществом, несоразмерным доходу госслужащего.

Пока правоохранительные органы заняты делом об убийстве информатора журналистов — китайского бизнесмена Айэркена Саймаити, который перед смертью успел передать данные о масштабах контрабанды. Мужчина сообщил, что работал на бизнесмена Хабибулу Абдукадыра, которому и принадлежала контрабанда, сотрудничал с экс-зампредом таможни Раимом Матраимовым, и незаконно вывез из страны более 700 миллионов сомов.

Айэркен Саймаити был убит 10 ноября – по делу о его убийстве уже допросили экс-консула Эркина Сопокова и экс-зампреда таможни Раимбека Матраимова. Матраимов провел на допросе пять часов, а Сопоков был задержан — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, ведь убитый Саймаити пользовался его автомобилем. Дипломат не может передавать служебную машину постороннему лицу, к тому же разыскиваемому в Кыргызстане.