Улана Раимбекова, брата бывшего мэра Оша Айтмамата Кадырбаева, избили ночью 11 января. Сейчас Раимбеков находится в больнице.

УВД Оша в интервью «Азаттыку» сообщило, что милиция уточняет, связан ли с избиением член преступной группировки по прозвищу «Казах».

«На место сразу же выехали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. Избитый был доставлен в больницу. «Казаха» мы задержали в декабре по подозрению в изнасиловании молодой девушки. 8 января суд отпустил его под домашний арест», — сообщили в ведомстве.

Член группировки уже был судим за воровство и разбой. Кроме изнасилования, «Казаха» задерживали за избиение парня в кафе.