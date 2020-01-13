Это перепечатка материала, который подготовили журналисты Economist.kg и проект «Декларатор».
В конце ноября прошлого года Налоговая служба опубликовала очередные декларации чиновников за 2018 год.
По закону о декларировании доходов и расходов лиц, занимающих политические должности, декларант обязан раскрывать имущество своих ближайших родственников – жены, несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на попечении. Economist.kg и проект «Декларатор» сравнили открытые источники с декларациями депутата парламента и родного брата экс-замглавы Таможни Раимбека Матраимова – Искендера Матраимова — и выяснили, что его супруга является соучредителем в ряде компаний. Подробности о бизнесе жены парламентария в материале Economist.kg.
Декларатор 2015-2018
В 2015 году депутат Матраимов отчитался об имуществе и доходах – его отчетность оказалась очень скромной. Заработок составил всего 367.3 тысячи сомов – это чуть более 30 тысяч ежемесячно. Имущества – ни движимого, ни недвижимого – у него не было никакого.
Немного лучше для парламентария сложился 2016 год. По сведениям из декларации, ему удалось заработать 843.5 тысячи сомов (70.3 тысячи в месяц), но вот имущества у депутата так и не появилось.
Позднее, в 2017-м, Искендер Матраимов получил годовой доход в размере 747 тысяч сомов (по 62 тысячи в месяц), также у него появилось немного бытовой техники – на 150 тысяч сомов, мебели на 290 тысяч, фото, аудио и компьютерной техники в совокупности на 140 тысяч.
В 2018 его заработок достиг почти 901.4 тысячи сомов (75 тысяч в месяц) и у него наконец появилось жилье – дом в 82.4 квадратных метра и сельскохозяйственный земельный участок в 214 квадратных метров. Техника и мебель остались прежними.
Декларатор близких родственников
Близкие родственники депутата в последние четыре года, исходя из данных декларации, получают очень высокий доход, исчисляемый миллионами сомов.
Доходы близких родственников депутата Искендера Матраимова:
- 2015 год – 4 144 000 сомов
- 2016 год – 3 820 000 сомов
- 2017 год – 2 155 032 сомов
- 2018 год – 4 005 000 сомов; расходы – 4 080 000 сомов.
Имущество:
- 2015 год – торговый центр 500 м2 и дом 400 м2
- 2016 год – торговый центр 500 м2 и дом 400 м2
- 2017 год – Другое жилое помещение, не указанные выше 1385 м2 и прочее имущество 1 500 000 (акции)
- 2018 год – прочие конструкции, не указанные выше – 3 626 м2; другие капитальные строения или сооружения, не указанные выше 358 м2; земли несельскохозяйственного назначения 3.9 м2; другие капитальные строения или сооружения, не указанные выше 527.8 м2; другие капитальные строения или сооружения, не указанные выше 1 075.66 м2.
И только в 2018 году депутат впервые указал наличие у супруги бизнеса – ОсОО «АвтоСТОлица» (50%). Больше о ее участии в бизнесе за все годы в декларациях нет ни слова. Также в декларации наконец появляется квартира в 176.9 м2 о которой и ранее было известно общественности, но депутат укрывал ее от налоговой.
Чем владеет супруга депутата
Минавар Жумаева – так зовут супругу парламентария. Согласно открытым базам данных, за гражданкой Кыргызстана с такими именем и фамилией числится как минимум три фирмы, зарегистрированные на территории республики. Ни одну из них, кроме вышеупомянутой в 2018 году, депутат не указывал в своей налоговой отчетности все эти годы.
- 1. ОсОО «АвтоСТОлица» — прошло перерегистрация в декабре 2017 года, занимается управлением недвижимым имуществом. Жумаева в ней – один из двух соучредителей. Ранее Factcheck.kg удалось доказать, что данная компания владеет торговым центром «Эльдорадо» в Бишкеке.
- 2. ОсОО «Ош-Плаза» — зарегистрировано в августе 2017 года, занимается деятельностью агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. В этой фирме Минавар Жумаева единственный соучредитель. Компания строит в южной столице жилой комплекс на участке более одного гектара и общей площадью квартир 284 665 м2 . Участок под строительство жилого комплекса выделен в городе Оше в микрорайоне «Толойкон».
- 3. ОсОО «Пальма и К» — прошло перерегистрацию в сентябре 2008 года, занимается деятельностью наземного транспорта по городским и пригородным пассажирским перевозкам в Оше. Жена депутата выступает одним из двух соучредителей.
Все данные о фирмах, их учредителях и руководителях, датах регистрации и перерегистрации взяты из базы данных Министерства юстиции.