Это перепечатка материала, который подготовили журналисты Economist.kg и проект «Декларатор».

В конце ноября прошлого года Налоговая служба опубликовала очередные декларации чиновников за 2018 год.

По закону о декларировании доходов и расходов лиц, занимающих политические должности, декларант обязан раскрывать имущество своих ближайших родственников – жены, несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на попечении. Economist.kg и проект «Декларатор» сравнили открытые источники с декларациями депутата парламента и родного брата экс-замглавы Таможни Раимбека Матраимова – Искендера Матраимова — и выяснили, что его супруга является соучредителем в ряде компаний. Подробности о бизнесе жены парламентария в материале Economist.kg.

Декларатор 2015-2018

В 2015 году депутат Матраимов отчитался об имуществе и доходах – его отчетность оказалась очень скромной. Заработок составил всего 367.3 тысячи сомов – это чуть более 30 тысяч ежемесячно. Имущества – ни движимого, ни недвижимого – у него не было никакого.

Немного лучше для парламентария сложился 2016 год. По сведениям из декларации, ему удалось заработать 843.5 тысячи сомов (70.3 тысячи в месяц), но вот имущества у депутата так и не появилось.

Позднее, в 2017-м, Искендер Матраимов получил годовой доход в размере 747 тысяч сомов (по 62 тысячи в месяц), также у него появилось немного бытовой техники – на 150 тысяч сомов, мебели на 290 тысяч, фото, аудио и компьютерной техники в совокупности на 140 тысяч.