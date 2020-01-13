Милиция Оша пригласила на допрос по заявлению Руслана Матраимова студента школы журналистики «Клоопа». Он учился снимать видео 9 января вместе со съемочной командой издания. Они снимали заброшенное здание, в нескольких сотнях метров от которого был дом семьи экс-зампреда таможни и фигуранта расследования о коррупции Раима Матраимова.

Его младший брат Руслан Матраимов посчитал, что съемка нарушает неприкосновенность его личной жизни и написал заявление в милицию.

Здание, которое снимали журналисты. Фото: Клооп Дом Матраимовых. Фото: Азаттык

Милиция Оша уже допросила водителя «Клоопа», журналиста и оператора. На допрос вызвали и бывшего сотрудника редакции, присутствовавшего при съемке — но из-за задержки адвоката допрос перенесли с 13 января на 14 января. В этот же день должны допросить студента школы журналистики.

Дом Матраимова журналисты не снимали — на их видео его нет. Они снимали заброшенное здание в том же районе Оша для материала, который никак не связан с семьёй Матраимовых.

Руслан Матраимов — управляющий благотворительным фондом Матраимовых «Исмаил ата». Этот фонд, а также Искендер и Раим Матраимовы и их супруги, подали в суд на «Азаттык», «Клооп» и 24.kg после расследования о коррупции на кыргызской таможне.

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