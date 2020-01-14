На кыргызско-таджикской границе очередное обострение — с 9 января происходят стычки жителей на участке границы возле кыргызского села Көк-Таш.

Рассказываем по порядку, что же именно там случилось и как развивались события.

9 января

В ночь с 9 на 10 января Погранслужба Кыргызстана сообщила о конфликте на кыргызско-таджикской границе. Сообщалось, что неизвестные со стороны Таджикистана закидали камнями две машины и дом кыргызстанцев, а затем устроили стрельбу. Стрельба была на участке Дахма у села Көк-Таш, его жителей эвакуировали. (Позже выяснится, что эвакуировали 254 человека).

Местоположение села Көк-Таш, где происходят стычки.

10 января

Стрельбу в Көк-Таше прекратили. Пограничникам удалось уладить конфликт, ситуацию на границе они назвали «относительно стабильной с элементами напряженности».

Но Таджикистан заявил, что конфликт начался из-за кыргызстанцев. По версии таджикского ГКНБ, все началось со стычки — жители кыргызского Көк-Таша не дали пройти жителям таджикского Сомониёна, потом закидали камнями машину таджикистанца и обстреляли автомобиль милиционера из Исфары.

Кыргызские власти с этим не согласились. Кыргызская погранслужба заявила, что Госкомитет нацбезопасности Таджикистана «искажает реальное положение дел». А МИД Кыргызстана передал ноту протеста послу соседней страны.

11 января

Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили ситуацию на границе по телефону. Пообещали друг другу мир, дружбу, демаркацию границ и провести расследование инцидента.

Это не первый разговор о демаркации — как телефонный, так и личный. Президенты встречались только в прошлом году шесть раз и говорили о конфликтах на границе, принимали меры, обещали решить вопросы.

Но, несмотря на переговоры президентов, в тот же день возле Көк-Таша снова произошел конфликт — по информации милиции, в словесную перепалку вступили кыргызстанцы из Көк-Таша и таджикистанцы из Исфары. Ссора переросла в перебрасывание камнями, были разбиты стекла в машине кыргызстанца, также один гражданин Кыргызстана получил камнем по голове. Была также забросана камнями машина жителя Таджикистана.

Көк-Таш, 11 января.

Кыргызская милиция задержала после этих стычек четырех жителей Көк-Таша, в ответ их односельчане перекрыли дорогу Ош—Баткен—Исфана, требуя освобождения задержанных. В тот же день властям удалось убедить жителей открыть дорогу.

Задержанных подозревают в соучастии в организации беспорядков. Во время допроса у двоих нашли оружие без разрешительных документов, они водворены в СИЗО.

УВД Баткена зарегистрировало конфликты на границе по статьям уголовного кодекса «Массовые беспорядки» и «Хулиганство». Начато досудебное производство.

12 января

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что ситуация на границе стабильная. Военнослужащие обеих стран обеспечили патрулирование приграничных районов.

Эвакуированные граждане в школе Көк-Таша.

Эвакуированным из-за конфликта 254 жителям Көк-Таша разрешили вернуться домой.

13 января

Пикет у здания парламента в Бишкеке.

У здания парламента в Бишкеке прошел пикет с требованием отпустить задержанных после конфликта баткенцев. Протест устроила организация «Граница». Также участники протеста попросили президента Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.

Участники пикета обещают продолжать акции, пока власти Кыргызстана не примут конкретных действий по решению пограничных проблем. 15 января они вновь планируют собраться возле парламента.

Такая же акция протеста прошла в Баткене возле здания обладминистрации.

Рабочее совещание президента Жээнбекова по проблемам на границе.

Пока шли протесты, указом президента Таджикистана с поста посла в Кыргызстане был уволен Сухроб Олимзода. А президент Кыргызстана посвятил теме границ рабочее совещание: он встретился с руководством Погранслужбы, ГКНБ, МИДа, Генштаба, МВД и Генпрокуратуры.

14 января

В таджикской Исфаре пройдут переговоры делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Кыргызскую делегацию возглавляет вице-премьер Жениш Разаков.

Только за прошлый 2019 год на кыргызско-таджикской границе произошло более 10 конфликтов, большинство из которых разрешились в течение двух дней без жертв. Однако были и стычки, которые приводили к гибели людей — за прошлый год в конфликтах погибли не менее семи человек.