Барсёнка перевели в реабилитационный центр общественного фонда «Бугу-Эне» в селе Новопокровка. Животное из-за травмы глаз больше не сможет жить в дикой природе.

В реабилитационном центре сказали, что барсёнку пытаются восстановить зрение одного глаза. Второй глаз не видел ещё до обнаружения животного. Врачи пояснили, что оба глаза у него на месте.

«Он на 100, даже на 200 процентов не для природы. Второй глаз вообще не видит, но мы постараемся сделать всё возможное чтоб чуть-чуть видел», — рассказала глава общественного фонда «Бугу-Эне» Салтанат Сеитова.

По факту незаконной охоты на барса милиция возбудила уголовное дело. Вероятно, что в животное стреляли в упор из огнестрельного оружия.

Его привезли в бишкекскую клинику из Таласа с травмой морды и глаз. Рентген показал, что в голове барса было более 60 дробинок.

Врачи уже провели первую операцию и удалили 18 дробинок, которые угрожали жизни барсёнку.

По словам врачей, проведение второй операции остаётся под вопросом. Пока барсёнок принимает рассасывающие препараты и витамины.

Возраст животного совсем маленький — примерно 2 года по словам ветеринаров. Если барсёнок пойдёт на поправку, его смогут перевести в зоопарк «Бугу-Эне» в городе Каракол Иссык-кульской области.

Ветеринары дали ему имя — Жаабарс.