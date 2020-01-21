Инспектор УОБДД по городу Джалал-Абад Айбек Сатыбалдиев сообщил «Клоопу», что задержанная за вождение в нетрезвом состоянии Элмира Сулайманова обжаловала протокол в Джалал-Абадском горсуде. Она явлется председательницей этого суда.

«Инспектор [оштрафовавший судью] заявил отвод [Джалал-Абадскому городскому] суду по причине того, что там работает сама Сулайманова. Мы попросили рассмотреть дело в другом районном или областном суде. Также нас не уведомляли об обращении судьи [Сулаймановы] в суд, инспектор также не был уведомлен», — сказал Сатыбалдиев.

Сатыбалдиев добавил, что судебное заседание отложили с 20 на 22 января. Ходатайство о рассмотрении дела в другом суде не было удовлетворено.

20 января на открытое судебное заседание не пустили журналистов. Издание Kaktus.media, ссылаясь на собственные источники, написало, что «суд пытается скрыть ход заседания от общественности, а также оказать давление на инспектора ГУОБДД, который остановил судью в нетрезвом состоянии».

Сотрудники Управления по обеспечению безопасности дорожного движения в конце прошлого года застали на месте ДТП судью Джалал-Абадского горсуда Элмиру Сулайманову. Результаты экспертизы показали, что она была в нетрезвом состоянии. Автомобиль судьи был водворен на штрафстоянку, также был составлен протокол о нарушении правил дорожного движения.

Сулайманова не смогла показать свои документы и водительское удостоверение, на нее был составлен протокол по статьям «Управление транспортными средствами без документов», «Нарушение иных правил дорожного движения» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и в совокупности было наложено 24 тысячи сомов штрафа.

Авторка: Сезим Төлөмбай кызы