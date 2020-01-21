Правительство намерено усилить контроль над ввозимым товаром на территорию Кыргызстана из стран ЕАЭС. По словам властей, некоторые товары ввозятся в Кыргызстан нелегально.

Вице-премьер-министр Кыргызстана Замирбек Аскаров заявил, что с октября 2018 года введен временный запрет на ввоз нефтепродуктов из Казахстана. Однако на пропускных пунктах на кыргызско-казахской границе заявляют о фактах ввоза нефтепродуктов без соответствующих документов и уплаты косвенных налогов.

«Имеются факты отражения недостоверных данных на ввозимый груз. На бумагах отражаются одни цифры и название товара, а на самом деле перевозят совсем иной продукт», — сказал Аскаров.

Он также сообщил о намерении улучшить автоматизированную систему учёта товаров на приграничных КПП. Аскаров отметил, что пункты учета товаров необходимо установить и на железнодорожных станциях.

«Мы намерены жёстко бороться с недобросовестными представителями бизнеса. Все должно быть честно и прозрачно», — заключил Аскаров.

Контрабанда в Кыргызстане

Незаконно ввозимое топливо не раз становилось темой обсуждения на заседаниях парламента. Поднималась эта тема и в СМИ — например, подробно освещалась перестрелка контрабандистов в Токмаке, с которой связывали депутата Урмата Самаева. Несмотря на все это, парламент признал борьбу с контрабандой удовлетворительной.

Кроме того «Клооп», «Азаттык» и OCCRP провели масштабное расследование о контрабанде в Кыргызстане. Расследование показало, как под видом дешевой ткани в Кыргызстан ввозились более дорогие товары, при этом не оплачивались пошлины. Из Кыргызстана товары также с нарушениями вывозились в страны ЕАЭС и нанесли ущерб бюджету нескольких стран.

По данным Нацстаткома за 2017 год, теневая экономика составляет 24% от ВВП Кыргызстана. Контрабанда идет через официальные контрольно-пропускные пункты, а также по другим пунктам вдоль часто неопределенной границы, называемой «зеленой границей».