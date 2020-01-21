Денис Петрашов завоевал серебро на международном турнире по плаванию CIG Challenge, который прошел в Швейцарии в городе Женева.

Он получил серебро в дистанции на 200 метров, которую одолел за 2 минуты 15 секунд. Он также участвовал в дистанциях на 100 и 50 метров, но не занял призовых мест, придя четвертым и седьмым.

Петрашов будет участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, где выступит на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Он уже участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Олимпийские игры 2020 начнутся 24 июля 2020 года в Токио. Представлять Кыргызстан на чемпионате кроме пловца Дениса Петрашова будут борчиха Айсулуу Тыныбекова, легкоатлетка Дарья Маслова, борец Атабек Азизбеков и бегунья Юлия Андреева.