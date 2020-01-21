На заседание депутатской комиссии по расследованию убийства Айеркена Саймаити 21 января пригласили представителей Нацбанка, Таможенной службы, Госфинразведки.

Финразведка пояснила, что 700 миллионов долларов, упоминавшихся в совместном журналистском расследовании «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP — это не средства из государственного бюджета Кыргызстана, то есть были вывезены не из нашей страны.

Сейчас ведомство выясняет, кому принадлежали 700 миллионов долларов, и отмывались ли они в Кыргызстане.

Ранее Финразведка предоставила отчет о том, что у семьи Матраимовых нет имущества за границей. Несмотря на это, журналисты-расследователи выяснили, что у жены Райымбека Матраимова Уулкан Тургуновой есть, по крайней мере, несколько единиц недвижимости в Дубаях.

Незаконно вывезенный миллиард

Осенью 2019 года Финполиция подтвердила, что бизнесмен Айэркен Саймаити незаконно вывез из страны 932 миллиона 736 тысяч долларов – тогда госслужба по борьбе с экономическими преступлениями начала досудебное производство по фактам, изложенным в журналистском расследовании «Азаттык», OCCRP и Kloop.kg.

На следующий день после этого, на заседании комитета по экономической и фискальной политике депутат парламента и брат Райымбека Матраимова Искендер Матраимов обвинил главу Финпола Бакира Таирова в том, что тот подтвердил связь семьи Матраимовых с выводом из Кыргызстана более 700 миллионов долларов — якобы об этом передали «Азаттыку».

«Глава Финполиции заявил, что семья [Матраимовых] виновата во всем произошедшем, и обвинил нас в контрабанде. Как вы смеете?» – обратился он к Таирову.

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