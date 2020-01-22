Вице-премьер-министры Жениш Разаков и Замирбек Аскаров ознакомились с ситуацией на кыргызско-казахстанской границе и встретились с дальнобойщиками.

Затор из более сотни грузовых автомобилей стоит на кыргызско-казахской границе уже более месяца – с декабря 2019 года.

Пресс-служба министерства сообщила, что скопление грузовых машин возле пункта КПП «Ак-Тилек – Автодорожный» связано с тем, что казахстанская сторона приняла «односторонние меры дополнительных проверок».

«Для создания условий для автоперевозчиков, столкнувшихся с временными ограничениями на границе в холодное время года, установлены палатки, где бесплатно предоставляется горячее питье», – сказал вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Он отметил, что власти продолжают переговоры с казахстанской стороной.

Автоперевозчики рассказали о новых ограничениях при перевозке товаров и грузов через кыргызско-казахстанскую границу, в результате чего профильным госорганам поручили «в краткие сроки» информировать перевозчиков о новом порядке и регламенте работы пункта.

Затор на границе

Водители более 100 грузовых машин не могут пересечь границу Казахстана на пропускном пункте «Ак-Тилек – Автодорожный» с прошлого года. Некоторые встречали Новый год прямо в грузовых автомобилях.

По словам водителей, кыргызскую границу они проходят – их не пропускают на казахской границе из-за отсутствия электронной пломбы, но они не знают, что это за пломба, и где ее можно получить.

Ранее правительство назвало дополнительные проверки «нарушением норм ЕАЭС со стороны Казахстана».

При этом власти признали, что на Кыргызско-казахстанском межправительственном совете договорились внедрить навигационные пломбы. Совет этот прошел в июле 2019 года.