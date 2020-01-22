Талгат Аланов

Пять коллег подполковника Талгата Аланова написали на него заявление в Ошский городской суд. По словам пресс-секретаря Погранслужбы Асылкерима Ажиева, они требуют опровержения информации о коррупции в ведомстве, которую Аланов озвучил во время пресс-конференции в конце прошлого года.

«В суд обратились сотрудники погранслужбы, чьи имена упоминались Алановым во время его пресс-конференции. Они утверждают, что никаких правонарушений с их стороны не было, и слова их коллеги задели их честь и достоинство, поэтому хотят опровержения», — сказал Ажиев.

Аланов сообщил «Клоопу» что на него подал в суд глава Ошского областного пограничного управления и четыре сотрудника. Каждый из них через суд хочет получить компенсацию в размере 100 тысяч сомов — всего 500 тысяч сомов.

«На меня подали в суд те сотрудники, которые во время пресс-конференции о коррупции были упомянуты по пяти фактам. Они объединившись начали преследовать меня», — говорит Аланов.

В Ошском городском суде подтвердили «Клоопу» о том что против Аланова было написано заявление.

Талгат Аланов — старший офицер Ошского областного управления погранслужбы подполковник. Ранее, 27 ноября, он собрал пресс-конференцию и рассказал журналистам о коррупции в ведомстве, в котором работает.

В ответ Погранслужба сообщила, что Военная прокуратура проверит озвученную Алановым информацию и даст юридическую оценку его высказываниям.

Позднее руководитель КПП «Достук» Талант Айтпаев был временно отстранён от своей службы — Аланов в качестве примера рассказывал о коррупции на этом пункте. ГПС утверждает, что отстранение Айтпаева не связано с пресс-конференцией Аланова.

Спустя время офицер заявил об угрозах по телефону от неизвестных людей. Также офицер добавил, что он подвергается гонениям со стороны руководства, а также не даёт ему выйти в отпуск. Также он 12 декабря 2019 года выступил с видеообращением к президенту возле Белого дома и попросил принять его.

Автор: Байкал Топчубаев