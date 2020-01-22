Аэропорт О’Хара, Чикаго. Фото: Томас Хоук, Flickr, лицензия Creative Commons

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает законопроект, который может ограничить въезд в США гражданам из семи стран, в число которых входит Кыргызстан.

Как сообщает издание «Политико», в список также могут войти Беларусь, Мьянма, Нигерия, Судан, Эритрея и Танзания.

Ранее журналисты «Уолл Стрит Джорнал» попытались узнать подробности у самого Трампа на форуме в Давосе, но он отказался называть страны, которые попадут под ограничения.

Как сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли, законопроект хотят принять для того, чтобы «обезопасить страну от террористических атак».

В январе 2017 года Трамп подписал первоначальный законопроект, который ограничивал въезд гражданам из стран с преобладающим мусульманским населением. Через два месяца закон был изменен после возмущения правозащитных организаций и ряда судебных разбирательств.

В конечном итоге Верховный суд принял решение ограничить въезд гражданам из Ирана, Сирии, Сомали, Йемена, Венесуэлы и Северной Кореи.

В случае с Ираном и Северной Кореей действует полный запрет на въезд гражданам этих стран. Для граждан остальных пяти стран ограничения, в основном, касаются выдачи самого распространенного типа визы — B. Такую визу получают для деловых и туристических поездок без права на миграцию и работу.

В случае с Венесуэлой запрет действует только на государственных чиновников.

Как пишет «Политико», с новыми странами черного списка может произойти похожее: «Ограничения могут коснуться только определенных правительственных чиновников или определенных типов виз».