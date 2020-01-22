Кыргызский сегмент соцсетей заполонили фейковые аккаунты, выступающие в защиту тех или иных политиков. Особенно много их появилось после выхода расследования «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции в таможне, контрабанде и кланах Матраимовых и Абдукадыр.

Журналисты «Клоопа» составили целую базу данных фейков после двух месяцев изучения, прежде чем закрыть им доступ к своей странице на фейсбуке. Так мы нашли десятки фальшивых аккаунтов, которые были ориентированы на Кыргызстан, но использовали в качестве аватарок фото реальных пользователей соцсетей из Казахстана, Якутии или Японии.

Мы приводим и ссылки на фейки, и ссылки на оригиналы, на странице которых вы найдете то самое фото, что использовал бот. Слева аватар бота, справа — одна из фотографий реального человека, у которого фейк украл изображение.

Фейк Султан Исаев. Утверждает, что сам из Оша, но живет в Бишкеке и учился в Славянском университете. На странице всего два фото и никакой другой информации. Его страница появилась в сентябре 2019 года. В качестве аватарки он использовал фотографию Бейбарыса Есбергенова из Байконура.

Фейк Альбина Дайырова утверждает, что из Бишкека, учился в МФЮА и работал в «Аю Гранд». Страница создана в августе 2018 года, а единственные публикации — две фотографии. Одна из них — аватарка — принадлежит казашке Динаре Гулиевой из Алматы.

Фейк Сания Карибжанова утверждает, что из Бишкека, учился в 6 школе и в КНУ. Профиль создан в 2019 году, в нем больше десятка фото, но все они принадлежат казашке Меруерт Кулмурзе из Актобе.

Фейк Бакыт Манабваев появился в ноябре 2019 года и, согласно профилю, он бишкекский студент Славянского университета, учившийся ранее в 5-й школе. В его профиле всего две фотографии и принадлежат они россиянину Валерию Егорову из Якутска.

Фейк Ринат Казиев существует с февраля 2019 года, периодически постит в фейсбуке и утверждает, что он из Кочкорки и живет в Канте. В качестве аватарки использует фото монгольской модели Амганбаатара.

Фейк Гульзана Саликбаева пишет, что живет в Бишкеке, учился в КНУ и 29-й школе. Аккаунт существует с 2019 года, а в качестве аватарки использует фото индонезийской актрисы Наташи Вилоны.

Фейк Улан Сыймыков утверждает, что из Оша, учился в ОШГу и живет в Москве. У него нет постов и всего две фотографии, одна из которых — обрезанная аватарка с изображением казахского актера Асылхана Толепова.

Фейк Руслан Усенович даже не старался создать образ кого-то реального, использовав фотографию казахского актера Мурата Бисембина, популярного в Кыргызстане после фильма «Рекетир».

Фейк Эржан Султанов — активный бот, распространяющий недостоверную информацию и спорящий со всеми, кто сомневается в его реальности. Его страница существует с 2018 года, и он пишет в ней, что работает в Медакадемии. Постов у него нет и фото всего одно, на котором и лица то не разобрать. Но точно такое же фото есть у реального человека — казахстанца из Атырау Армана Серикова.

Фейк Сания Искалиева тоже не стремился выглядеть реально и использовал фото популярной в соцсетях девушки Джейд Ань из Бангкока.

Фейк Насыйкат Бакирова появился летом 2019 года и сначала использовал фотографии собак и рисунки в качестве аватарки, пока не решил присвоить фото инстаблогерши Асель Аскаровой.

Фейк Татьяна Ким существует с октября 2019 года, пишет, что учился в Славянском университете и находится в Бишкеке. Но на аватарке японка Сакико Шимоно.

Мы привели для примера всего 12 фейков, укравших чужие фото, но на самом деле их десятки. В базе данных «Клоопа» несколько сотен фейков: у части из них чужие фотографии, у других — неразличимые лица, у третьих — фотографии лесов, собак и кыргызских флагов. Объединяет их одно — они не реальные люди, а боты, созданые для популяризации бывших и нынешних чиновников, дискредитации новостей и расследований и травли реальных людей.

Авторки: Айдай Иргебаева и Адеим Убакеева