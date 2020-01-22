Что произошло?

По словам защитницы милиционера Нурбека Айтбай уулу, Динары Медетовой, адвокатка кримавторитета Умара Маратова (известного по кличке «Казах»), Динара Турдуматова предупредила опероуполномоченного о возможной расправе над ним.

Динара Турдуматова опровергает эту информацию и утверждает, что ее пытаются опорочить. Также она считает, что у обвинения нет доказательств, что ее подзащитный виноват в избиениях и изнасиловании.

Рассказываем вам версии милиции и адвокатки кримавторитета.

Версия милиции

По словам адвокатки Динары Медетовой, после ареста «Казаха» по подозрению в хулиганстве и изнасиловании, в ГУВД Оша пришла его защитница Турдуматова. Она требовала от милиционера Айтбай уулу получить встречное заявление от родителей изнасилованной.

Получив отказ, Турдуматова предположительно заявила, что обвинит милиционера в применении пыток в отношении ее подзащитного. Спустя несколько дней она предупредила Айтбай уулу о «возможной расправе со стороны членов ОПГ».

Адвокатка Динара Медетова говорит, что на ее подзащитного Айтбай уулу написали заявление в ГКНБ и обвинили в пытках кримавторитета, хотя тот даже не участвовал в задержании Маратова.

Пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков сообщил журналистам, что по поводу угроз в отношении сотрудника милиции проводится проверка, и скоро будут итоги.

«“Казах”, начиная с подросткового возраста, привлекался в качестве подозреваемого в преступлениях 16 раз. Только в прошлом году его привлекали четыре раза. Говорить, что “Казах” не имеет отношения к ОПГ, это все равно что “волка в овечьей шкуре» причислить к овцам. Это наша позиция. Члены ОПГ должны сидеть в тюрьме и никаким образом не влиять на общество! Стоит отметить, что его адвокат, Динара Турдукулова, делает свою работу — она должна защищать своих подзащитных. Мы же делаем свою работу — изолируем таких людей от общества, чтобы они ему не вредили. Хочу подчеркнуть, что в отношении членов ОПГ будет продолжена борьба», — сказал Сыдыков.

Сыдыков считает, что на пытки криматоритет жалуется, чтобы избежать ответственности.

«Это такая мода пошла. Я официально заявляю, что за прошлый год ни один факт применения пыток со стороны сотрудников милиции не был подтвержден!» — заявил Сыдыков.

Умар Маратов

Версия защиты криматоритета

Адвокатка Динара Турдуматова настаивает, что сотрудники милиции пытаются дискредитировать ее. Она дала пресс-конференцию, на которой также присутствовали Мырзамидин Жусупов, друг «Казаха», который был задержан вместе с ним по подозрению в избиении 23-летнего парня в одном из кафе Оша, и Замир Сыдыков, пресс-секретарь ГУВД Оша.

Турдуматова и Жусупов рассказали хронологию первого задержания Умара Маратова. По словам Жусупова, драку с ним спровоцировали трое молодых парней. «Казах» якобы в драке не участвовал и приехал после инцидента, а после криматоритета насильно затолкали в черный BMW.

«Как в кино, затолкали Маратова в машину, применив силу. Меня забрали на другой машине. Нас привезли в отделение милиции, я уже слышал, как Маратов кричит — видимо, его тогда уже избивали сотрудники милиции», — утверждает Жусупов. Также он пожаловался, что в милиции у него забрали сумку с 1 900 долларов.

Адвокатка кримавторитета выразила недовольство тем, что милиция не закрыла дело по факту избиения, хотя потерпевший написал встречное заявление. Также она сказала, что избитый брат экс-мэра Оша Улан Райымбеков не опознал Умара Маратова (Казаха) и тоже написал встречное заявление. Она сомневается и в том, что ее подзащитный насиловал несовершеннолетнюю девушку, потому что «не было очной ставки».

«Её прячут и не проводят судебно-психологическую экспертизу», — считает Турдуматова.

Она написала заявления в ГКНБ и Финансовую полицию по фактам пыток и «украденных 1900 долларов». По ее словам, после этого началось ее «очернение». Она настаивает, что не была в Оше в тот период, когда милиционеру якобы угрожали.

«Он ведь даже спит с диктофоном, почему нет записей тогда?» — говорит она.

Защитница Умарова и Жусупова заявила, что после проведенных судебно-медицинских экспертиз был подтвержден факт применения пыток. Дело рассматривается в ГКНБ.

Над материалом работали: Элдияр Бакиров, Хамидулло Узаков, Байкал Топчубаев, Диана Омурзакова.