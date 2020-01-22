Вице-премьер-министр Жениш Разаков на заседании комитета парламента по международным делам, обороне и безопасности 21 января заявил, что Кыргызстан и Таджикистан договорились об обмене двумя равнозначными участками в Баткенской области, расположенными в приграничных селах.

«Дома наших граждан и граждан Таджикистана расположились вперемешку. В некоторых местах [дома расположились] – в виде шахмат. […] [Участки, которые обменяет кыргызская сторона] — это участок Арык-Асты в селе Аксай Баткенского района, и участок Самаркандек в селе Самаркандек — на сегодняшний день стороны уже обговорили это», — рассказал Разаков.

Аксайский айыл окмоту Баткенского района граничит с таджикским анклавом Ворух, айыл окмоту Самаркандек находится близ таджикского села Чорку.

Журналисты «Клоопа» связались с главой Аксайского айыл окмоту Эргешем Ниязкуловым, чтобы узнать его мнения об обмене участков, но он отказался дать комментарий, сказав, что «по обмену земель пока все не ясно».

Связаться с главой айыл окмоту Самаркандек тоже не удалось. Также не удалось связаться с полпредом Баткенской области Акрамом Мадумаровым и его первым заместителем Кенешем Салиховым.

22 января рабочая группа из Таджикистана приедет в Бишкек, чтобы работать по обмену территорий. Пока не известно, какие участки таджикская сторона предлагает к обмену. Кыргызстан эти участки не называет, но известно, что соседи озвучили 3-4 варианта.

Автор: Тимучин Аканов