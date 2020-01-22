Милиция Бишкека задержала трех подозреваемых в принуждении несовершеннолетней девочки к оказанию секс-услуг. Все они водворены в изолятор временного содержания.

Ранее ГУВД Бишкека сообщало, что двое неизвестных мужчин похитили 16-летнюю девочку в городе Каракол и привезли в Бишкек, где заставляли заниматься проституцией в притоне. Но задержаны были три женщины. Были ли задержаны похитители, пока уточнить не удалось.

Подозреваемые в вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетней девочки. Фото: ГУВД Бишкека

Притон, в котором держали девочку, кажется с виду совсем обычным домом с высокими заборами. Находится он на Ошском рынке, мимо которого проходят тысячи людей не подозревая, что происходит внутри.

В милиции сказали, что здание уже осмотрели и опечатали.

Опечатанный притон, где содержалась несовершеннолетняя девочка. Фото: ГУВД Бишкека

О том, что девочку с ментальными проблемами похитили неизвестные и привезли в бишкекский притон, стало известно только спустя 2 недели. Всё это время девочку заставляли заниматься проституцией и подвергали пыткам — её бил, насиловал и ограничивал в еде хозяин притона. О его задержании пока тоже ничего не известно.

По словам девушки, в день приходило около 20 мужчин, которым её заставляли оказывать секс-услуги.

Мобильный телефон у девочки отобрали хозяева притона. Один из посетителей притона дал девушке свой телефон, чтобы она могла позвонить родным и попросить помощи, а потом он помог ей сбежать.

Семья девушки сразу же обратилась в милицию и написала заявление по факту изнасилования. Позже семья написала еще одно заявление — уже с помощью юристов правовой клиники.

Юристы говорили, что их заявление по факту незаконного похищения, удерживания человека и кражи телефона в МВД долгое время игнорировали и вели следствие только по факту изнасилования.

«Данные факты были зарегистрированы в едином реестре УВД Ленинского района по статьям «вовлечение в занятие проституцией» и «похищение человека» Уголовного кодекса Кыргызской Республики, по которым ведутся досудебные производства, назначены все необходимые судебно-медицинские, биологические и психолого-психиатрические экспертизы», — сказали в УВД.