Контекст: Элмиру Сулайманову остановили за вождение в алкогольном опьянении накануне Нового года и забрали ее автомобиль на штрафстоянку. Сулайманова оказалась председательницей Джалал-Абадского горсуда и режила обжаловать в своем же суде протокол патрульного.

Отвод судьи

В ГУОБДД Джалал-Абада трижды писали заявление об отводе судьи и говорили о том, что обжалование протокола не может проходить в суде, председательница которого и является нарушительницей закона.

Начальник управления по обеспечению безопасности дорожного движения по Джалал-Абадской области Авазбек Досов сообщил «Клоопу», что на третий раз судья удовлетворил их заявление об отводе, тем не менее делом все равно будет заниматься горсуд.

«Судья Сариев, который рассматривал наше дело, удовлетворил наше заявление об отводе. Сегодня материалы дела были возвращены председателю горсуда. Пока неизвестно, когда и в каком составе судей пройдет следующее заседание. Об этом сообщат позднее», — сказал Досов.

По словам Досова, в действиях дорожного инспектора, который остановил Сулайманову, не было нарушений. Он надеется на то, что постановления о наложении штрафа на судью Сулайманову останутся в силе.

«Нарушения есть»

Адвокат судьи Сулаймановой Тилек Батырбеков считает, что протоколы составлены с нарушениями.

«Мы передали суду доказательства [что протоколы составлены с нарушениями]. Мы не можем сказать, какое решение примет суд», — сказал адвокат.

По словам Батырбекова, после отвода есть еще четыре судьи, которые могут рассмотреть дело.

На подзащитную Батырбекова составлен протокол по статьям «Управление транспортными средствами без документов», «Нарушение иных правил дорожного движения» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и наложены 24 тысячи сомов штрафа.

Автор: Маратбек Иманкулов