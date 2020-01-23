Оригинал материала опубликован на сайте «Азаттык». Автор статьи — Али Токтакунов.

За период с 2011 по 2017 годы, когда Айеркен Саймаити и его фирма «Абдыраз» различными путями отправляли деньги из Кыргызстана за рубеж, государственная казна КР недополучила в виде налогов около 6 миллиардов сомов.

Как стало известно на заседании депутатской комиссии в Жогорку Кенеше 21 января, в соответствующие ведомства не раз направлялись служебные документы по этому поводу, но никакие меры так и не были предприняты.

Что ждет тех, кто не возбуждал уголовные дела?

Депутатская комиссия по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с Айеркеном Саймаити, провела 21 января 2020 года очередное заседание.

На встрече председатель Государственной службы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев еще раз подтвердил информацию о том, что они передавали в силовые структуры сведения о выводе из страны миллионов сомов, но никакой реакции на это не последовало. По его словам, ведомство еще несколько лет назад било в колокола по поводу деятельности Айеркена Саймаити:

— 30 июня 2014 года мы собрали материалы по Айеркену Саймаити и фирме «Абдыраз», передали их в МВД. Но ответа, к сожалению, не получили. Ответа нет и по сей день. Мы предполагаем, что, возможно, дело было прекращено. Но 12 августа 2016 года, повторно изучив эти материалы и дополнив их, мы передали документы в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция). Но в том же году, через три месяца, они вынесли заключение: «в возбуждении уголовного дела отказать».

Гуламжан Анарбаев ранее озвучивал эту информацию премьер-министру страны — после публикации в мае 2019 года расследования «Азаттыка» под названием «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов». Но после этого так и не было сказано, будут ли предприняты какие-нибудь меры в отношении МВД и финполиции, которые закрыли глаза на сведения о выводе денег из страны.

Затем на заседании комиссии выступил председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов, который сообщил, что они также направляли соответствующие уведомления, причем в большем количестве, чем Госслужба финразведки:

— В период с 2012 по 2018 годы Нацбанк КР направил 16 писем в ГСФР и два письма в ГКНБ о сомнительных денежных переводах граждан Китая. Из них в 14 письмах содержались упоминания относительно Айеркена Саймаити и ОсОО «Абдыраз».

Гуламжан Анарбаев открыто признал, что соответствующие структуры в правительстве начали работать в этом направлении лишь после публикации расследования «Азаттыка». И здесь же он озвучил сумму ущерба, которую понес госбюджет КР:

— После того, как в СМИ стали появляться сведения и вышло расследование «Азаттыка» в 2019 году, к нам поступили запросы от премьер-министра и финпола по поводу этих сведений. И 26 июля 2019 года мы повторно направили в ГСБЭП ранее переданные материалы. На основании этого было вынесено решение о том, что Айеркену Саймаити доначислено налогов на 2 млрд 602 млн сомов, а ОсОО «Абдыраз» должно государству 3 млрд 810 млн сомов в виде налогов.

В вышеназванной парламентской комиссии состоит 12 депутатов. Один из них — Тынчтыкбек Шайназаров — возмутился тем, что «государству наносится ущерб в таком крупном размере, но финполиция выносит решение об отказе в возбуждении уголовного дела». Поэтому он поинтересовался, будет ли назначено расследование по факту бездействия ведомства.

Председатель комиссии Талантбек Мамытов по этому поводу сказал, что на следующее заседание будет приглашен представитель Генеральной прокуратуры КР, который и ответит на этот вопрос.

А депутат Аалы Карашев сравнил сумму недополученных налогов от вывода Айеркеном Саймаити денег с доходом, который казна получает от крупнейшего в стране месторождения — Кумтора:

— Это ведь огромная сумма! Это практически годовой объем налогов, который дает предприятие «Кумтор». В связи с этим возникает очень много вопросов. Почему в 2016 году было отказано в возбуждении уголовного дела и не были приняты меры? Почему отправленные в 2014 году запросы остались без рассмотрения? Придет время, и мы зададим нужные вопросы соответствующим руководителям. Ясно как день, что это деньги, не поступившие в доходную часть бюджета.

Кто восполнит ущерб?

Китайский предприниматель уйгурского происхождения Айеркен Саймаити был застрелен вечером 10 ноября 2019 года в городе Стамбуле. До этого он успел передать журналистам информацию и документы, которые подтверждали, что в период с 2011 по 2017 годы он успел стать специалистом в вопросе отмывания и вывода денег из Кыргызстана. В частности, представленные им бумаги доказывали, что из Кыргызстана выводились миллионы долларов, причем как переводами через банки, так и вывозом их курьерами на самолетах. Сказав, что летом он подал документы на получение гражданства Турции и ближе к 15 ноября уже должен получить паспорт, Саймаити обещал после этого предоставить еще больше эксклюзивных сведений по этому вопросу. Но выполнить обещанное ему не удалось.

Стоит напомнить, что выведенные Айеркеном Саймаити из Кыргызстана 700 млн долларов (позже финполиция сообщила, что на самом деле выведено не 700, а 900 млн долларов), были не его деньгами. По словам предпринимателя, это была прибыль компании-грузоперевозчика «Абу-Сахий», которая принадлежала другому китайскому бизнесмену уйгурского происхождения — Хабибулле Абдукадыру, на которого работал Саймаити. Он рассказывал, что «за каждые переведенные 10 тысяч долларов получал по пять долларов». Но здесь же выражал сожаление и раскаяние, что поддался уговорам, совершая незаконные действия.

На выведенные из КР средства был приобретен земельный участок в Дубае, стоимостью минимум 50 млн долларов. Кроме того, с целью покупки недвижимости средства переводились и в США, Турцию, Великобританию.

Айеркен Саймаити в своих интервью не раз подчеркивал, что в формировании доходов «Абу Сахий», занимавшейся перевозками товаров из Китая в Узбекистан, немаловажную роль играла Гостаможенная служба Кыргызстана.

«Тогдашний заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов был гарантом того, что грузы, принадлежащие фирме Хабибуллы Абдукадыра, будут беспрепятственно пересекать границу», — вспоминал герой журналистских расследований.

По его словам, «делами «Абу-Сахий» внутри Кыргызстана занимался Райымбек Матраимов». «Мы давали ему деньги, чтобы грузовики с товарами спокойно проезжали в Узбекистан. За одну фуру из Китая платили по 4600 долларов. А в месяц границу пересекало от 600 до 700 таких большегрузов», — рассказывал Саймаити.

Помимо этого он сообщил, что перечислял деньги на счет общественного благотворительного «Фонда имени Исмаила Матраимова», предоставив в подтверждение своих слов ряд банковских документов. Согласно этим выпискам, общая сумма переведенных денег составила 2,4 млн долларов. Старший из братьев Матраимовых, депутат Искендер Матраимов, позже подтвердил, что поступления от Саймаити были, но «он перевел всего 200 тысяч долларов». Также Матраимовы опровергают все факты, приведенные в расследовании.

Связи Абдукадыра во власти

Хабибулла Абдукадыр является предпринимателем уйгурского происхождения из Китая. Через своего доверенного человека он смог приобрести предприятие «Форум», которое принадлежало бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву. Рассказывал об этом и сам бывший глава государства. И появившаяся в Интернете фотография, где Атамбаев стоит в обнимку с Абдукадыром, свидетельствует о том, что они хорошо знали друг друга и тесно общались.

Нынешний президент КР Сооронбай Жээнбеков также признавал, что знаком с этим человеком, но заверил, что у него «нет бизнес-интересов» с Хабибулой Абдукадыром.

Ранее сообщалось, что Хадир Маймайтили, родной брат Хабибулы Абдукадыра, и супругаи Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова в партнерстве возводят многоэтажное здание в престижном районе Дубая. Помимо этого совместные бизнес-интересы имеются у Абдукадыра также с родственниками главы финансовой полиции КР Бакира Таирова — зять чиновника и его золовка состоят в компании «Терек-Сай жаштары», которая выиграла право на разработку Кассанского сурьмяного месторождения в Чаткальском районе.