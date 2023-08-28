Президент Садыр Жапаров раскритиковал журналистов «Клоопа», комментируя расследование об открытии академии футбольного клуба «Барселона» в Кыргызстане.

Ранее «Клооп» выяснил, что этим проектом занимаются сыновья главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, а также приближенные Жапарова, второго свергнутого президента Курманбека Бакиева и российский энергомагнат, связанный с российским Росатомом.



В очередном интервью госинформагентству «Кабар» Жапаров сказал, что «работа таких изданий, как “Клооп” приносит кыргызам только вред, а не пользу».

«Дальше так не пойдет. У меня к вам просьба: если вы не можете работать во благо Кыргызстана, то хотя бы не вредите. Излагая только негатив и ища во всем подвох, вы отпугиваете инвесторов, готовых вложить в страну миллиардные суммы. Стоило бы лучше порадоваться, что Ташиевы и Жапаровы тянут возможности в страну, а не вывозят из нее», — заявил президент.

Вдобавок Жапаров утверждает, что такие издания, как «Клооп» якобы «восхваляли в свое время тех, кто разграбил государство, вывез нажитое за рубеж и построил в других странах заводы-фабрики на миллионы долларов, купил там виллы, квартиры».



«Они же вам за это платили из государственного бюджета — из кармана налогоплательщиков, поэтому и хвалили. Мы не можем платить вам деньги народа. Их деньги должны работать для их же блага!» — сказал он.

Президент уже во второй раз за этот месяц высказывается относительно работы некоторых СМИ. В своем интервью «Кабару» от 18 августа Жапаров, отвечая на вопрос о том, что некоторые «сайты выступают против него», заявил, что ранее эти издания получали деньги от «Кумтора», MegaCom и аэропорта «Манас».

«Когда я пришел к власти, прекратил это. Почему государственные организации должны кормить частные сайты? Они получали минимум 2-3 млн сомов, максимум — 20 млн. Я прекратил это, потому что народные, государственные деньги должны работать для народа. С того дня меня все ненавидят. Поэтому они не хотят видеть хорошее. Я на них не обращаю внимания», — говорил он.



В Кыргызстане в последнее время активисты и журналисты не раз заявляли о давлении на СМИ и ухудшении ситуации со свободой слова. Согласно Всемирному индексу свободы прессы за 2023 год, подготовленному международной организацией «Репортеры без границ», Кыргызстан рухнул на 50 позиций и занял 122-е место из 180 стран.



В правозащитной организации Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за 2022 год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. По мнению HRW, «кыргызстанские власти взяли курс на подавление критических голосов».