Утром 28 августа в Кыргызстан прилетел легендарный защитник и экс-капитан футбольного клуба «Барселона» Карлес Пуйоль. Видео со встречи футболиста в международном аэропорту «Манас» в Бишкеке опубликовал инстаграм-аккаунт футбольной академии «Барселона» в Кыргызстане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @barcaexperience.kg

Возле аэропорта Пуйоля ждали юные кыргызстанские фанаты клуба, которые в один голос скандировали: «Барса». Однако на автограф-сессию легендарный защитник не остановился.

Пуйоль и другие легендарные футболисты «Барселоны» 30 августа сыграют в футбольном матче против команды «Легенды Азии» в Бишкеке. Ожидается, что в составе второй будет и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Этот матч состоится в честь открытия в Джалал-Абаде футбольной академии «Барсы», о чём ранее объявил Кыргызский футбольный союз (КФС).

О том, что футбольную академию «Барселона» в Джалал-Абаде будут строить сыновья Камчыбека Ташиева, уже известно. Но мало кто знает, что среди их партнеров есть приближенные Садыра Жапарова, свергнутого президента Курманбека Бакиева и российско-казахстанский энергомагнат, тесно связанный с Росатомом.

В последние годы он получил несколько месторождений в Кыргызстане и кыргызское гражданство. Это выяснили журналисты «Клоопа».

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В ответ на материал журналистов президент Садыр Жапаров заявил, что «работа таких изданий, как “Клооп” приносит кыргызам только вред, а не пользу».

«Стоило бы лучше порадоваться, что Ташиевы и Жапаровы тянут возможности в страну, а не вывозят из нее», — заявил президент.





