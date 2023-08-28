Президент Садыр Жапаров сообщил, что его сын — Рустам — занимается поиском и привлечением иностранных инвесторов в страну. Об этом глава государства заявил в интервью «Кабару», комментируя расследование издания «ПолитКлиника».

Связь бизнесмена Алексея Конева и Рустама Жапарова

25 июня журналисты «ПолитКлиники» опубликовали расследование под заголовком: «Подозрительные обстоятельства вокруг бывших бизнес-партнеров Бакиевых». В нем говорилось о связи между сыном президента Рустамом и главой компании «СК-Девелопмент» Алексеем Коневым.



В материале также упоминалось об уголовном деле, возбужденном ГКНБ в 2022 году, по факту незаконного вывода из государственной собственности объектов на территории базы отдыха «Аврора Плюс» в селе Булан-Соготту Иссык-Куля. По данным журналистов, среди задержанных по этому делу был и Конев.

Однако как выяснили журналисты, Конев находится за границей, а долю в компании он продал другу Рустама Жапарова — Эльдосу Усенбекову за 500 сомов. Позже в числе учредителей фирмы стала числиться и сестра супруги приближенного президента Арзыбека Бурканова Гульбара Бокушева.

Сейчас «СК Девелопмент» строит многофункциональный комплекс на берегу Иссык-Куле, который включает в себя пятизвездочный отель, виллы, коттеджи и гольф-клуб на 68 гектарах земли. Строительство этого объекта в апреле проинспектировал президент Садыр Жапаров.

«Рустаму доверяют»

В интервью «Кабару» президент подтвердил связь между своим сыном и Алексеем Коневым. Также он сказал, что до задержания сотрудниками ГКНБ о Коневе не слышал.

«Он взял кредит в банке “Керемет” примерно на $3 млн и уклонился от выплат. Вы сами знаете, что этот банк государственный. Мы заставили его погасить всю сумму. Мы перевели на баланс государства четыре коттеджа, 33 квартиры на территории отеля “Аврора плюс”, принадлежавших Максиму Бакиеву [сыну свергнутого президента Курманбека Бакиева]. С 2010 года чиновники, не буду называть их имен, присвоили себе это имущество и пользовались им. Сейчас оно полностью на балансе государства», — сказал Жапаров.

Прокомментировал президент и информацию о том, что компания «СК Девелопмент» строит в Иссык-Кульской области многофункциональный комплекс. По его словам, компания выиграла в конкурсе участок площадью в 92 гектара в селе Кош-Кёл под строительство гольф-клуба.

«Я отправил туда проверку, после чего выяснилось, что судьба этого места схожа с участью Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Уже не успев начать строительство, проектную смету завысили в 10 раз. Это еще хорошо, что стройка была только на начальной стадии. Ничего построить не успели, только слегка землю выровняли. Мы все тут же приостановили. Если оставили бы, то построили бы там два здания на миллион долларов и прекратили бы работы, выставив проект на продажу с ценником в $10 млн. Так и этот проект повесили бы на шею государства как Верхне-Нарынский каскад ГЭС. Мы по этому проекту еще остаемся должны России $40 млн, проиграв в международном суде», — сказал президент.

Он добавил, что отправил туда своего сына Рустама, чтобы «он проконтролировал строительство до конца и проверял проектную смету».

«И хорошо, что я так сделал. “СК Девелопмент” не смогла бы завершить строительство, потому что у них не было таких денег. Они ожидали одобрения РКФР на получение кредита. В фонде отказали в финансировании, поскольку у них нечистая кредитная история. Они уже уклонились от погашения кредита, выданного банком “Керемет”», — сказал Жапаров.



Кроме того, президент рассказал чем занимается его сын.



«Сейчас Рустам занимается поиском и привлечением инвесторов. Ему доверяют. Знаю, что с его участием в переговорах кто-то уже начал реализовывать у нас проект. Если вам тоже по силам привлекать в страну инвестиции, то прекратите свои нападки и работайте в этом направлении. Не надо строить заводы и фабрики за рубежом, как это делают некоторые кыргызские богачи. Стройте их в Кыргызстане. Если у вас есть знакомый инвестор или возможность инвестировать самому, то участвуйте в строительстве того объекта. Дверь для всех открыта», — обратился он.



В заключение глава государства отметил, что «ни Жапарова, ни Ташиевы не работают во вред государства».

«Проконтролировать это у меня есть все возможности. Они будут привлекать в страну только хорошее и не станут повторять ошибок предшественников», — добавил Жапаров.

Будучи кандидатом в президенты, в 2021 году Садыр Жапаров заявлял, что не будет вмешивать близких в управление страной.

«Один президент работал 15 лет, второй — пять лет, следующий — три года, в их правление вмешивались окружающие. Это знают все. Были случаи, когда водителям давали власть. Сколько бы я ни был президентом, буду править страной сам, ни друзьям, ни водителям, ни родственникам не позволю вмешиваться», — говорил он.

Однако сына президента, Рустама Жапарова ранее уже замечали на официальных мероприятиях, с участием первых лиц иностранных государств. К примеру, это саммит Шанхайской организации сотрудничества, прошедший в Самарканде, а также инаугурация главы Турции Реджеп Тайип Эрдогана.