Президент Садыр Жапаров в интервью госинформагентству «Кабар» прокомментировал расследование «Клоопа» о том, что родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и приближенные главы государства числятся среди владельцев франшизы футбольного клуба «Барселона» в Кыргызстане.

Глава государства подтвердил данные журналистов-расследователей.

«Да, в этом проекте участвуют Ташиевы, Жапаровы и другие иностранные инвесторы. Проект реализуется за счет частного финансирования. Из государственного бюджета не взяли ни одного тыйына», — заявил он.

По словам Жапарова, единственное, в чем посодействовало государство, это в выделении участка под строительство площадью в 16 гектаров.

«Эти 16 гектаров академия “Барселона” в будущем окупит в 16 раз. Это социальный проект. Через 10-15 лет наши ребята начнут выступать на чемпионате мира. Чем наши хуже африканских игроков? Что плохого в том, что мы будем отдавать своих детей в эту академию, и представим им шанс пробиться в дальнейшем в лучшие футбольные клубы мира?» — сказал он.

Президент рассказал, что Ташиевы давно начали расчищать заброшенный участок в Джалал-Абаде, чтобы возвести там футбольную академию «Барселоны». Здание академии уже построили и официальное открытие состоится 29 августа с участием президента испанского футбольного клуба Жоана Лапорты.



«Было обговорено передать эту академию бишкекской академии, которую построит испанский клуб. Ташиевы и Жапаровы участвуют в проекте, извлекая такую выгоду. Так в Кыргызстане появятся две академии: одна – на севере, вторая – на юге. Джалал-Абадская академия будет филиалом. Скрывать тут нечего», — сказал он.



Вместе с этим Жапаров обрушился критикой на журналистов-расследователей, которые «делают из мухи слона и пишут только негатив, отпугивая инвесторов».



«Если “Клооп” и другие сайты будут готовы построить что-то подобное, то мы и им выделим землю. Если им по силам, то пусть приведут в страну манчестерские клубы или “Реал Мадрид”. Лишним не будет. Никто не вывезет из страны построенное здание. Если кто-то начнет транспортировать 20-этажное здание, то тогда можете наводить переполох. Пожалуй, на этом я остановлюсь. Еще раз повторюсь, проект приносит государству только пользу. Я всегда говорю и Ташиевым, и Жапаровым: “Дети, не делайте ничего во вред государству. Не вмешивайтесь в кадровые вопросы, политику и экономику. Не вывозите ничего из страны, а, наоборот, привлекайте в страну инвестиции. Мы не будем повторять ошибок предшественников”», — заключил Жапаров.

22 августа «Клооп» опубликовал расследование о футбольной академии «Барселоны» в Джалал-Абаде, построенной на государственной земле.

Расследователи выяснили, что проектом занимаются сыновья Камчыбека Ташиева и приближенные Садыра Жапарова, а также второго свергнутого президента Курманбека Бакиева и российского энергомагната, тесно связанного с Росатомом.

Читать по теме: Ядерный пас из Барселоны. Как партнер Росатома помогает Ташиеву продвигать футбол