В Бишкеке блогер Арген Асанов решил раздать 100 тысяч сомов своим подписчикам, о чём со своей женой Аружан Бекешовой он сообщил в соцсетях. Супружеская пара заявила, что ждёт всех своих подписчиков 26 августа на площади Ала-Тоо в Бишкеке, чтобы деньги могли получить те, кто ранее не смог выиграть у них призы.

Судя по аккаунту Асанова в ТикТоке пара часто разыгрывает деньги и даже машину среди своих подписчиков.

На видео, которое распространили в ТикТоке видно, что на площади в тот день собралась толпа подписчиков супружеской пары, началась давка.

Один из мужчин в толпе схватил блогера за ногу, когда тот стоял на капоте автомобиля. Между мужчинами началась драка, милиционеры принялись их разнимать.

В УВД Первомайского района Бишкека «Клоопу» сообщили, что сотрудники милиции провели разъяснительную работу с Асановым.

Кроме этого блогера оштрафовали на 7,5 тысяч сомов по статье «Нарушение правил обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий» и отпустили домой.





