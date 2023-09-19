На НТРК 18 сентября вышел видеосюжет, в котором журналисты гостелеканала провели опрос кыргызстанцев о том, что они думают об участии Рустама Жапарова — сына президента — в крупных инвестиционных проектах Кыргызстана.

Ранее «Клооп», OCCRP и Temirov Live опубликовали совместное расследование о причастности друзей Рустама Жапарова к крупным проектам совместно со скандальным китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, создавшим теневую сеть грузоперевозок в Центральной Азии.

Все опрошенные гостелеканалом граждане говорят, что не видят ничего плохого в том, что он участвует в инвестпроектах, и считают, что неправильно сравнивать Рустама Жапарова с Максимом Бакиевым — сыном свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Рустам Жапаров — молодец, и он вам не Максим

В видео показаны мнения около 20 граждан со всей страны и почти все они — мужчины средних лет.



«Недавно, финансируемые из-за рубежа издания “Клооп” и Temirov Live выпустили материал, похожий на расследование о связи сына президента Рустама Жапарова с крупными проектами. Мы провели опрос по этому вопросу среди обычных граждан и поинтересовались их мнением», — говорит ведущая.

По мнению жителя города Ош Майсалбека Раимбердиева, который принял участие в опросе, нужно находить общий язык со всеми и привлекать деньги в страну.



«Сын президента — молодец. У него получается привлекать инвесторов. […] А что плохого он делает? Если будут инвестиции, значит будут и рабочие места», — говорит он.



Мужчина уверен, что «Клооп» и другие подобные СМИ «обманывают общественность».



С Раимбердиевым согласны и несколько жителей Оша, Баткена, Таласа, Джалал-Абада и других регионов. По их словам, в стране идут реформы, строятся школы и ГЭС, а страна развивается, благодаря усилиям власти.



«[Президент Жапаров и глава ГКНБ Ташиев] вдвоем сделали больше, чем другие президенты. Мы видим, что президент заставляет хорошо работать мэров городов. Я не согласен с тем, что сыновья Жапарова или Ташиева что-то воруют. Это очернение со стороны тех, кто им завидует с целью снизить их рейтинг. Нельзя сравнивать детей Жапарова с детьми Бакиева, потому что бакиевские дети были на госдолжностях, а Садыр Жапаров детей на должности не ставит», — уверен житель Оша Дуйшон Турдуев.

В «слухи» о детях президента призывает не верить житель Баткена Максат Маккам уулу. По его мнению, СМИ, финансируемые из-за рубежа, специально рассказывают о негативных вещах, которые могут быть как правдой, так и ложью.



«Они являются угрозой целостности нашей страны», — считает мужчина.

Житель города Джалал-Абад Шарабидин Жаанбаев отмечает, что даже если сын президента участвует в крупном проекте, то это во благо страны.

«Наш президент — хороший. Пусть привлекает своих детей. Он это делает не для своих личных интересов, а для Кыргызстана, для его будущего», — считает он.

Единственная опрошенная женщина, жительница Каракола Акылсайра Жумабекова, также уверена, что нельзя сравнивать сына Садыра Жапарова с детьми Бакиева.



«У всех есть дети. Каждый ребенок должен стараться принести пользу своей стране. Нельзя сидеть и ничего не делать, говоря, что у тебя отец президент или другой чиновник. Мне скоро 70 лет исполнится, и я хочу найти инвестора, чтобы построить мечеть. Если я приведу инвестора и принесу пользу стране, то каким образом я наношу вред?» — спрашивает она.

Среди опрошенных журналистами НТРК не нашлось ни одного, кто бы высказал альтернативную точку зрения. Это типичная ситуация для государственных и провластных СМИ в Кыргызстане.

Расследование о друзьях сына президента

Ранее «Клооп», OCCRP и Temirov Live опубликовали совместное расследование о причастности друзей Рустама Жапарова к крупным проектам, реализуемым совместно со скандальным китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром. Он создал теневую сеть грузоперевозок в Центральной Азии. Расследователи показали, что друзья сына президента владеют различными компаниями, участвующими в крупных проектах, связанных с Абдулкадыром.



Кроме того, журналисты «Клоопа» в своем расследовании «Ядерный пас из Барселоны. Как партнер Росатома помогает Ташиеву продвигать футбол» обнаружили связь между сыновьями Камчыбека Ташиева, российским бизнесменом и предпринимателем, связанным с кланом беглого президента Курманбека Бакиева, при открытии футбольной академии «Барселона» в Джалал-Абаде.



Комментируя расследование про академию Садыр Жапаров заявил, что у «Клоопа» «изначально сложился такой подход — приносить кыргызам только вред, а не пользу». Он обратился к изданию с просьбой «хотя бы не вредить».

Также он прокомментировал и расследование журналистов «Политклиники», заявив, что его сын Рустам «занимается поиском и привлечением инвесторов».

Вскоре после критики со стороны президента стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации издателя «Клоопа» – Общественного фонда «Клооп Медиа» – в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».



При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

Однако как считают юристы «Института медиа полиси» и медиасообщество Кыргызстана, иск столичной прокуратуры «несостоятелен». Они, как и ряд международных организаций, выступили с заявлением к властям республики «прекратить преследование “Клоопа”» и отозвать иск.