Международный аэропорт «Манас» (МАМ) в конце июня создал дочернюю авиакомпанию «Асман Эйрлайнс».

По словам главы правления «Манас» Манасбека Самидинова, новой авиакомпании передадут недавно закупленные по $6 млн МАМ два канадских самолета Dash-8-400. Эти самолеты прибудут в страну в 2024 году.



Также он сообщил, что в следующем году авиакомпания купит еще два таких самолета.



Самидинов говорит, что сначала «Асман Эйрлайнс» будет обслуживать внутренние рейсы.



«География полетов направлена прежде всего на внутренние рейсы. Постепенно будем выходить на ближайшие к нам страны. Это Казахстан, прежде всего Алматы, затем в Урумчи (Китай), Ташкент (Узбекистан) и города России, граничащие с РК, вроде Новосибирска», — сказал он.

Глава правления «Манас» отметил, что билеты «Асман Эйрлайнс» будут дешевле тех, что есть сейчас.

В Кыргызстане полеты по внутренним маршрутам выполняют две авиакомпании — Tez Jet и Avia Traffic. Однако жители регионов уже не первый год жалуются на высокие цены на авиабилеты.