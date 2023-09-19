В Турции найдено тело второго пропавшего без вести кыргызстанца, который погиб в результате крушения вертолета во время тушения пожара. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба МИД.

По данным министерства, сейчас рассматривается вопрос отправки тел погибших пилотов в Кыргызстан.

В вертолете, который тушил лесной пожар и врезался плотину Тахталы в районе Мендерес недалеко от города Измир, находились четыре человека. Трое из них были гражданами Кыргызстана – два пилота и один биомеханик.

Один из пилотов, кыргызстанец Эркин Исабеков, выбрался на берег и сейчас находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Вместе с кыргызстанцами спасатели нашли тело гражданина Турции, находившегося в вертолете. На этом поисковую операцию завершили. Причины крушения вертолета расследуются.

Лес в районе Мендереса начал гореть 16 сентября. Происшествие было зафиксировано на следующий день. Посол в Турции сообщил, что три кыргызстанских пилота разбившегося вертолета работали по контракту, который они заключили с «Транс Караван» на два месяца.