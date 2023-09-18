Генконсульство Кыргызстана в Стамбуле 18 сентября сообщило, что спасатели нашли тело одного из кыргызстанских пилотов, чей вертолет рухнул недалеко от города Измир.

В вертолете, который тушил лесной пожар и врезался плотину Тахталы в районе Мендерес, находились четыре человека. Трое из них были гражданами Кыргызстана.

Один из пилотов, кыргызстанец Эркин Исабеков, выбрался на берег. Два других пилота разыскиваются.

«Сейчас сотрудник Генконсульства встретился с соотечественником, который находится в больнице в Измире. Его состояние стабильное. На месте крушения находятся сотрудники Генконсульства и вопрос находится на их контроле», — отметили в диппредставительстве.

Лес в районе Мендереса начал гореть 16 сентября. Происшествие было зафиксировано на следующий день. Посол в Турции сообщил, что три кыргызстанских пилота разбившегося вертолета работали по контракту, который они заключили с «Транс Караван» на два месяца.

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