Нападающий национальной сборной Кыргызстана по футболу Бекназ Алмазбеков подписал профессиональный контракт с «Галатасараем» из Турции.



Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона 2025-2026.



18-летний кыргызстанец является воспитанником академии турецкого клуба. В прошлом сезоне он провел за юношескую команду «Галатасарая» 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал шесть голевых передач.

«Галатасарай» является действующим чемпионом Турции и участником Лиги чемпионов.

В рамках главного еврокубка 20 сентября «Галатасарай» сыграет против «Копенгагена» из Дании. Также в одной группе с турецким клубом английский «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария».