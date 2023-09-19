Президент Садыр Жапаров 18 сентября выступил с речью на Саммите по Целям устойчивого развития (ЦУР) 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.

В своей речи Жапаров сказал, что Кыргызстан подвержен негативному влиянию изменения климата. Согласно данным, которые привел президент, за последние 20 лет темпы роста средних температур превысили глобальные средние показатели, а при сценарии наиболее высоких объемов выбросов в мире, показатели страны ожидаются максимальными в регионе.

«Дальнейшее таяние ледников и снижение уровня водных ресурсов могут усугубить продовольственную нестабильность в регионе, ускоряя бедность, миграцию и неравенство», — передает слова Жапарова пресс-служба.

Для сохранения ледников и горных экосистем Жапаров предложил заняться отдельным финансированием наиболее уязвимых развивающихся горных стран создав под эгидой ООН специальный Фонд для реализации программ по адаптации к изменению климата, обмена внешнего долга на проекты по экологии.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и остаемся приверженными дальнейшей реализации ЦУР. Мы солидарны с первым заместителем генсекретаря ООН, госпожой Аминой Мохаммед, считающей, что “ЦУР – это калейдоскоп надежд, которые можно сочетать между собой так, чтобы найти оптимальную комбинацию”», — сказал он.

Кроме этого Жапаров сказал, что Кыргызстан готов принять ряд обязательств по ускорению достижения ЦУР к 2030 году, такие как преобразование системы и реформы для инклюзивного и качественного образования, а также продвижение инклюзивной «зеленой» экономики».

Ранее, в январе 2023 года, Жапаров уже предлагал странам и финансовым институтам, должниками которых является Кыргызстан, списать весь внешний долг в обмен на реализацию зеленых инициатив.

Тогда он сказал, что страны и финансовые институты, которым задолжал Кыргызстан, могли бы принять участие в строительстве энергетических объектов в стране и «вместе перерезать ленты» объектов зеленой экономики.

Позже в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) заявили, что готовы рассмотреть это предложение.