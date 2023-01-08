Президент Садыр Жапаров предложил странам и финансовым институтам, должниками которых является Кыргызстан, списать весь внешний долг в обмен на реализацию зеленых инициатив. Об этом Жапаров написал в своих соцсетях.

«Было бы хорошо, если бы средства, предусмотренные на погашение внешнего долга, направлялись на поддержку зеленых инициатив. Мы не говорим, чтобы указанные проекты финансировались лишь со стороны доноров и партнеров. Мы также готовы вкладываться со своей стороны и реализовывать эти проекты», — утверждает Жапаров.

По его словам, страны и финансовые институты, которым задолжал Кыргызстан, могли бы принять участие в строительстве энергетических объектов в стране и «вместе перерезать ленты» объектов зеленой экономики.

Но при этом Жапаров пишет, что у Кыргызстана есть «все возможности», чтобы исполнять все обязательства по выплате 4,2 млрд долларов внешнего долга, и в стране, по его словам, уже строятся 50 малых и средних ГЭС.

Свою инициативу по списанию долга президент объяснил проблемой смога, которая особенно сильно проявляется в осенне-зимний период из-за того, что население использует уголь.

«Кыргызстан — богатая на гидроресурсы страна. Печально отмечать, что, находясь в верховье водных ресурсов, мы не смогли за годы независимости построить новые ГЭС и вынуждены были импортировать электроэнергию в зимнее время. Последние 30 лет мы пользуемся углем, мазутом, силой ранее построенных ГЭС. На данный момент мы используем порядка лишь 10 % нашего гидроэнергетического потенциала», — сказал Жапаров.

Президент заявил, что хочет, чтобы Кыргызстан стал энергонезависимой страной, рационально использующей свой потенциал.

Смог в Бишкеке

Ежегодно с наступлением холодов Бишкек занимает первые места в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

В конце октября представительство ООН в Кыргызстане презентовало результаты исследования о смоге, согласно которым основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке – некачественный уголь, используемый для отопления частных домов. Также причинами загрязнения воздуха в столице власти называют некачественный бензин и плотность застройки.

Также ЮНИСЕФ презентовало исследование, согласно которому с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года воздействие смога привело к 112 смертям. В Минздраве, комментируя это исследование, заявили, что сомневаются в такой цифре и обратились в ЮНИСЕФ, чтобы запросить данные.

Несмотря на смог, мэрия Бишкека устроила в столице новогодний фейерверк, потратив на это 900 тысяч сомов.