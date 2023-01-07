Рестораны McDonald’s официально закрылись в Казахстане из-за «ограничений в поставках». Об этом сообщает управляющая заведениями компания Food Solutions KZ.

По их словам, в ближайшее время рестораны вновь откроются, но уже под новым названием.

«Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», — сказано в пресс-релизе компании.

7 января у костанайского McDonald’s положили траурный венок. Позже полиция задержала гражданина и обвинила его в мелком хулиганстве.

McDonald’s приостановили работу в Казахстане с 18 ноября из-за проблем с поставками. Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что американская компания запретила франчайзи закупать фарш у российских поставщиков из-за начала вторжения России в Украину. Поэтому у ресторанов начались проблемы с поставками.

Также казахский McDonald’s не смог закупать мясные котлеты у местных и европейских поставщиков из-за высоких цен и расходов на транспортировку.

Кроме того, в марте 2022 года был арестован владелец франшизы Кайрат Боранбаев по обвинению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.