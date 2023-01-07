МВД России разработало законопроект, который исключит возможность использования мигрантами фиктивных браков для получения разрешительных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, ограничения также коснутся использования фиктивного отцовства для получения документов.

Волк утверждает, что за 11 месяцев 2022 года аннулировано около 400 разрешительных документов иностранцев из-за того, что суды признавали их браки с гражданами России недействительными.

Согласно российским законам, иностранец может получить гражданство России в упрощенном порядке, если не менее трех лет состоит в браке с россиянкой или россиянином. Этот срок можно не соблюдать, если у них есть общий ребенок.

В октябре 2022 года начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова говорила, что с начала года зафиксировано 660 тысяч случаев фиктивной регистрации иностранцев. По ее данным, количество фиктивных браков составило 220.

Представители российского МВД уже говорили о том, что работают над введением уголовной ответственности за оформление иностранцами фиктивных браков. Тогда правоохранители называли подобные правонарушения одними из «угрозообразующих факторов» в миграционной сфере.