Кыргызские публицисты и переводчики получили призы за свои работы на международном литературном фестивале (XI Open Eurasian Book Forum & Literature Festival). Об этом сообщается на сайте организации.

Первое место в категории «Перевод» занял кыргызский философ, социолог и поэт Карыбек Байбосунов. Признания удостоился его перевод на кыргызский язык триллера кыргызско-шотландской писательницы Шансанем Мюррей «Холодные тени».

В этой же категории третье место получил переводчик и поэт Эсенжан Абубакиров с переводом на английским язык рассказа писательницы Асель Аяповой «Алия и космическая программа».

В категории «Публицистика» кыргызстанки Бүбүйра Бетенова и Умутай Эралиева заняли первые и вторые места с работами об истории Кыргызской империи и Исхаке Масалиеве.

В номинации «Нон фикшн» второе место заняла профессорка Кыргызско-Турецкого университета «Манас» Жылдыз Урманбетова с академической работой «Неординарный путь суверенного Кыргызстана: философский взгляд».

Литературный фестиваль прошел 10-16 декабря 2022 года в Мельбурне. В нем приняли участие поэты, писатели, публицисты и переводчики из Австралии, США, Великобритании, Бельгии, Германии, Турции, Израиля, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана.