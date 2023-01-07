Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол признан лучшим боксером 2022 года по версии американского журнала Boxing Scene. Об этом говорится на сайте издания.

В декабре 2022 года Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала Бивола боксером года.

Месяцем ранее спортсмен в четвертый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе, одержав победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Бивол снова остался непобедимым. На его счету 21 победа в 21 бою, 11 из которых боксер завершил нокаутом.

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в Токмоке. Спортсмен начал заниматься боксом в 6 лет, а в 2002 году переехал с семьей в Санкт-Петербург.

В 2007 году Бивол стал мастером спорта международного класса.

Бивол имеет российское гражданство и выступал под российским флагом, но в мае 2022 года спортсмен впервые вышел с кыргызским флагом. Тогда же на пресс-конференции Бивол назвал Кыргызстан своей родиной.

Российское издание «Известия» утверждало, что это произошло, потому что Бивола лишили права выйти под гимн РФ и выступать под флагом России.

После победы президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Бивола и пожелал ему новых достижений. В августе спортсмен приехал в Кыргызстан, где встретился с Жапаровым и получил в подарок двухкомнатную квартиру в Бишкеке.