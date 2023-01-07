В Казахстане фильм «Аватар: Су жолы» посмотрели более 42 тысяч человек, что является рекордом для картин на казахском языке. Об этом пишет издание Tengrinews со ссылкой на компанию «Меломан».

По словам представителей компании, для казахстанцев, которые только начали учить язык, кино имеет огромный образовательный потенциал.

«Кино — отличный способ популяризации языка. Просмотр фильма позволяет обогатить словарный запас, а также понять контекст использования разных фраз и выражений. И это отличный повод посмотреть фильм второй раз, но уже в образовательных целях», — говорят в компании.

Сборы с проката фильма на казахском языке составили 69 млн тенге или 148 тысяч долларов. Дубляж фильма сделала студия Aray Media Group.

Всего в стране вторую часть «Аватара» в кинотеатрах посмотрели более миллиона человек.

Это не первый голливудский блокбастер, переведенный на казахский язык. Среди них фильмы «Черная Пантера: Ваканда навеки» (Қара Қабылан: Ваканда жасасын), «Холодное сердце 2» (Мұзды өлке II) и «Король лев» (Арыстан патша).