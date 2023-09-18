Бишкекский городской суд 18 сентября рассмотрел апелляцию защиты публициста Олжобая Шакира и оставил его под стражей.



Тем самым, согласно решению Первомайского райсуда столицы, писатель останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 23 октября.



Как передает «Азаттык», сам Олжобай Шакир на заседании горсуда заявил, что считает уголовное дело в его отношении необоснованным и отметил, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

Задержание писателя

ГКНБ задержал писателя Олжобая Шакира вечером 23 августа. Ему предъявили обвинение по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам».

В спецслужбе заявляют, что публицист якобы делал «публикации провокационного характера, содержащие призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам». Отмечается, что эксперты пришли к заключению о наличии в высказываниях писателя подобных призывов.

Защита Олжобая Шакира настаивает, что писатель не делал никаких заявлений с призывом к свержению власти и массовым беспорядкам. А правозащитница Гульшайыр Абдирасулова, комментируя задержание писателя, заявила, что в Кыргызстане до этого «граждан еще не привлекали к уголовной ответственности только лишь за попытку организовать мирное собрание».

Ранее публицист сообщил, что 31 августа намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.