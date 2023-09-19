Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев вручил ключи от квартиры пограничнику Дастану Шарипову, который получил ранение во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ГКНБ, Шарипов получил ключи от трехкомнатной квартиры в Бишкеке.

«Председатель ГКНБ выразил глубокую благодарность родителям Дастана Шарипова за воспитание сына, который проявил мужество и дух во время боестолкновений и отметил, что он является ярким примером подражания для подрастающего поколения, также Ташиев добавил, что государство не забудет заслуги героев участвовавших во время боестолкновений», — сообщили в Госкомитете.

Шарипову во время боестолконовений на границе 16 сентября разорвало колено и стопу правой ноги в результате минометного взрыва. Военнослужащий воспитывает сына и живет вместе с родителями.

Последний масштабный вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. Обе стороны тогда обвинили друг друга в военной агрессии.

В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 83 погибших.