В пресс-центре ГКНБ сообщили, что спецслужба вернула в госсобственность имущество ОАО «Кыргызский камвольно-суконный комбинат» (ныне «Битекс компани») и земельный участок площадью 4,1 гектар.

В ГКНБ утверждают, что установлены факты незаконного вывода имущества этого комбината из залогового обеспечения в частные руки.

По данным Госкомитета, в 1997 году ОАО «ККСК» получило два технических кредита по линии правительства Японии и банка «KFW Германия». Тогда Минфин выступил кредитором и заключил долговое обязательство с комбинатом в размере 916 тыcяч 137 дойчмарок и $5,2 млн.



В 2014 году, как сообщает ГКНБ, аффилированные лица основателя холдинга «Аю» Шаршенбека Абдыкеримова приобрели контрольный пакет акций ОАО «ККСК» и ОсОО «КПФ Касиет» расположенный в городе Токмок.

Через год «ККСК» предоставило в Минфин в качестве залога технологическое оборудование и часть земельных участков в размере 4,1 гектаров расположенных по адресу: город Бишкек, проспект Чуй 4.

«В результате чего, в 2016 году ответственные лица “ККСК” и “КПФ Касиет” обратились в адрес премьер-министра о переводе кредитного соглашения и заложенного имущества с “ККСК” на “КПФ Касиет”. В соответствии с распоряжением правительства от 8 июля 2016 года имеющаяся задолженность “ККСК” по долговому обязательству кредитов от 1997 года была переведена на “КПФ Касиет” на общую сумму 519 млн сомов с предоставлением государству иного залогового обеспечения, последующим снятием всех обременений с имущества “ККСК”. Тем самым, путем перерегистрации “ККСК” на “Битекс Компани” аффилированные лица Абдыкеримова приобрели право владения на земельные участки по адресу: Бишкек, пр. Чуй, 4», — рассказали в ГКНБ.

12 сентября Первомайский райсуд Бишкека вынес решение о заочном заключении под стражу бизнесмена и экс-депутата парламента Шаршенбека Абдыкеримова.



По информации суда, его обвиняют по нескольким уголовным статьям:

«Легализация (отмывание) преступных доходов»;

«Подделка акцизных марок и/или средств идентификации»;

«Срыв пломбы»;

«Создание организованной группы или участие в ней».

Где сейчас находится бизнесмен неизвестно.



До этого, в апреле 2023 года, стало известно, что государство конфисковало у холдинга «Аю» заводы по производству спирта и водки. Тогда президент Садыр Жапаров рассказал, что «Аю» не платила налоги и подделывала акциз. По его словам, с компанией «сюсюкались на протяжении 2,5 лет» и просили, чтобы она работала чисто.

После этого в МВД сообщили, что провели обыски на заводах «Аю» и нашли 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, а также 13 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками.